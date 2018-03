Giro di Catalogna 2018 4^ tappa | streaming video e diretta tv | percorso e vincitore

Giro Catalogna : De Gendt leader : ANSA, - ROMA, 21 MAR - Il belga Thomas De Gendt è in testa alla classifica generale del Giro di Catalogna, dopo aver vinto in fuga solitaria la terza tappa, 153,2 chilometri da San Cougat a Camprodon. ...

Giro di Catalogna 2018 : impresa per Thomas De Gendt che fa colpo doppio - tappa e maglia! : La terza tappa del Giro di Catalogna doveva essere quella regina visto che prevedeva l’arrivo in quel di Vallter 2000, su una salita durissima. Niente di tutto ciò, a causa delle avverse condizioni meteo: frazione ridisegnata, 153,2 chilometri complessivi da Sant Cugat del Vallès e Camprodon, con soli due GPM. impresa d’altri tempi, alla sua maniera, per Thomas De Gendt: il belga della Lotto Soudal, in fuga sin dai primi chilometri ...

Diretta/ Giro di Catalogna 2018 3^ tappa streaming video e tv : De Gendt vince al Camprodon e diventa leader! : Diretta Giro di Catalogna 2018: streaming video e tv della 3^ tappa che va da Sant Cugat del Valles all'arrivo in salita di Vallter 2000. Chi in favorito ai Gpm di oggi?.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:11:00 GMT)

Giro di Catalogna 2018 : impresa per Thomas De Gendt che fa colpo doppio - tappa e maglia! : Doveva essere la tappa regina la terza del Giro di Catalogna, che prevedeva l’arrivo in quel di Vallter 2000, su una salita durissima. Niente di tutto ciò, a causa delle avverse condizioni meteo: frazione ridisegnata la terza della manifestazione iberica, 153,2 chilometri complessivi da Sant Cugat del Vallès e Camprodon, con soli due GPM. impresa d’altri tempi, alla sua maniera, per Thomas De Gendt: il belga della Lotto Soudal, in ...

DIRETTA/ Giro di Catalogna 2018 3^ tappa streaming video e tv : si parte! : DIRETTA Giro di Catalogna 2018: streaming video e tv della 3^ tappa che va da Sant Cugat del Valles all'arrivo in salita di Vallter 2000. Chi in favorito ai Gpm di oggi?.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:20:00 GMT)

Giro di Catalogna 2018/ 3^ tappa streaming video e diretta tv : percorso - orario e vincitore : diretta Giro di Catalogna 2018: streaming video e tv della 3^ tappa che va da Sant Cugat del Valles all'arrivo in salita di Vallter 2000. Chi in favorito ai Gpm di oggi?.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 01:27:00 GMT)

Giro di Catalogna 2018 : tappa e maglia per Alejandro Valverde - piazzato Gasparotto : Alejandro Valverde non sbaglia mai: il fenomeno iberico si aggiudica la seconda tappa del Giro di Catalogna 2018, con partenza da Mataro e arrivo a Valls dopo 175 chilometri. Rimasto al coperto per praticamente tutta la giornata, lo spagnolo della Movistar è riuscito a sprintare al meglio in un plotoncino ristretto che è andato a giocarsi il successo. Per lui c’è ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale, che punta a ...

Diretta/ Giro di Catalogna 2018 2^ tappa streaming video e tv : verso il gran finale : Diretta Giro di Catalogna 2018 2^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore della seconda frazione della corsa spagnola, con un ostico finale (oggi 20 marzo)(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:01:00 GMT)

DIRETTA/ Giro di Catalogna 2018 2^ tappa streaming video e tv : in strada - si parte! Percorso : DIRETTA Giro di Catalogna 2018 2^ tappa streaming video e tv: Percorso, orario e vincitore della seconda frazione della corsa spagnola, con un ostico finale (oggi 20 marzo)(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:44:00 GMT)

Diretta/ Giro di Catalogna 2018 2^ tappa streaming video e tv : focus sulla classifica. Percorso : Diretta Giro di Catalogna 2018 2^ tappa streaming video e tv: Percorso, orario e vincitore della seconda frazione della corsa spagnola, con un ostico finale (oggi 20 marzo)(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Giro di Catalogna 2018 : anteprima e orari tv tappe Video : La novantottesima edizione della Volta a Catalunya inizia oggi, lunedì 19 marzo, per concludersi domenica prossima, 25 marzo. Si tratta della corsa a tappe più antica di Spagna e di più vecchia data al mondo dopo Giro e Tour. Appartenente al circuito World Tour [Video]la gara è tradizionalmente composta da un misto di frazioni veloci e di alta montagna. Sette le tappe in programma, mai banali sulle strade di #Catalogna, trasmesse in diretta tv ...

Giro di Catalogna 2018/ 2^ tappa streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore (oggi 20 marzo) : diretta Giro di Catalogna 2018 2^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore della seconda frazione della corsa spagnola, con un ostico finale (oggi 20 marzo)(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 05:17:00 GMT)

Giro di Catalogna 2018 : Alvaro Hodeg domina la prima volata a Calella! : Si è risolta con una volata atipica la prima tappa del Giro di Catalogna 2018, 152 chilometri con partenza ed arrivo a Calella. Il vento favorevole, infatti, ha sospinto il gruppo ad altissime velocità: successo netto per il giovane colombiano Alvaro Hodeg, alla seconda vittoria consecutiva dopo che venerdì scorso si era imposto alla Handzame Classic. Nella prima parte di gara erano andati in fuga Tom Bohli (BMC), Jesus Ezquerra (Burgos-BH), ...

DIRETTA / Giro di Catalogna 2018 1^ tappa : vincitore Hodeg in volata! Risultato (oggi 19 marzo) : DIRETTA Giro di Catalogna 2018 1^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore delal prima frazione della corsa spagnola. I favoriti (oggi 19 marzo)(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:15:00 GMT)