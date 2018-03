Giovedì nero delle Borse | la guerra sui dazi spaventa i listini

Scioperi - dai trasporti alla scuola : Giovedì nero nelle città italiane : Teleborsa, - Sarà un giovedì nero , oggi 8 Marzo, nelle città italiane. E' prevista, infatti, una raffica di Scioperi che coincidono con le varie manifestazioni in programma per la festa della donnna. ...

Sciopero 8 marzo - Giovedì nero per i trasporti : treni - aerei - metro e autobus a rischio in tutta Italia. Gli orari dei disagi : Fermi tutti. Dai trasporti, alla scuola, agli uffici, il prossimo 8 marzo si annuncia una giornata di mobilitazione e proteste. Una data simbolica, quella della festa della donna, scelta dal movimento femminista Non una di meno per scendere in piazza contro violenze e femminicidi, ma anche da molte sigle sindacali per rivendicare le proprie battaglie. L’assemblea dell’Unione Sindacale di Base (Usb), rischia di causare ...