Giornata mondiale dell’acqua | lo stato della crisi e le soluzioni

Giornata mondiale dell'acqua/ inaugurata dal vice sindaco Barelli la peschiera a San Matteo degli Armeni : Nel corso del convegno Enrico Tombesi, Direttore del POST Perugia Officina Scienza Tecnologica ha parlato del tema: "Futuro nel Verde: riqualificazione dell'area verde e del Museo delle Acque di ...

la Giornata mondiale dell'acqua : cos'è e perché viene celebrata | : Intanto, nel mondo, sempre più persone non hanno accesso a fonti salubri

Giornata mondiale dell'acqua 2018 : la risposta è nella natura : Il 22 marzo 2018 si celebra il 25esimo anniversario della Giornata mondiale dell'acqua (World Water Day) istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare in merito a un uso responsabile delle risorse idriche e alla scarsità di acqua potabile che per molti rappresenta una vera e propria condanna a morte.Questa ricorrenza, istituita nel 1993, si ripete annualmente in correlazione con eventi a tema e attività mirate alla promozione di ...

22 Marzo Giornata mondiale dell’acqua : Il 22 Marzo è la giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), istituita dalle Nazioni Unite nel 1993, per sottolineare l’importanza della nostra risorsa più preziosa e la necessità di renderla accessibile a chiunque nel mondo. In India gli abitanti delle zone rurali sono costretti a percorrere chilometri ogni giorno per procurarsi l’acqua necessaria alla sopravvivenza. […]

Weather-ready - climate-smart e water-wise : domani è la Giornata mondiale della Meteorologia : Essere Weather-ready, climate-smart e water-wise: questo il tema della Giornata Mondiale della Meteorologia che si celebra domani, 23 marzo. La ricorrenza è stata istituita nel 1961 dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale per attirare l’attenzione del grande pubblico sulla Meteorologia e sulla climatologia che hanno conseguenze sulla quotidianità di tutti gli abitanti del pianeta. “Nel 2014 l’ultimo rapporto ...

Giornata mondiale dell’Acqua : ENEA - soluzioni hi-tech e sistemi di riciclo per tagliare fino al 60% i consumi idrici non potabili : In occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua”, l’ENEA presenta nuove tecnologie per il monitoraggio in tempo reale dei consumi idrici, software per la comunicazione “gestore-utente” dei consumi e per la valutazione della sostenibilità economico-ambientale, ma anche soluzioni per il dimensionamento di serbatoi per il riciclo delle acque piovane e grigie e di tetti verdi, con risparmi fino al 60% sui consumi di acqua per usi non potabili. Si ...

Giornata mondiale dell’acqua : il 67% degli italiani la compra in bottiglia - molti pensano sia più sicura : Poco più della metà degli italiani, 26,8 milioni di persone, è attento alle tematiche sul consumo dell’acqua da bere, ma una parte consistente del Paese (47%) rimane indifferente all’argomento. Così, tra disinformazione e pregiudizi, il 67% della popolazione, nonostante l’impatto economico e ambientale, preferisce acquistare l’acqua minerale in bottiglie di plastica, ritenendola più sicura rispetto a quella del rubinetto. Sono ...

Giornata mondiale dell’Acqua - CNR : non esiste una soluzione universale - ma una serie di strumenti per contribuire all’equilibrio sostenibile : L’edizione 2018 della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra oggi è dedicata al tema “Nature for Water” e vuole focalizzare l’attenzione sulle soluzioni naturali per conservare, riutilizzare e tutelare le risorse idriche, riducendo il rischio di inondazioni, siccità e inquinamento. “Il CNR, con la sua multidisciplinarietà promuove filiere tra ricerca, applicazioni, tecnologia, industria, con un approccio orientato alla soluzione dei ...

Giornata mondiale dell'acqua - un miraggio per un miliardo di persone : Nella gallery in alto personaggi dello sport, della scienza, della politica e dello spettacolo che hanno raccontato il loro rapporto con l'acqua.

Giornata mondiale dell'acqua : il punto delle Nazioni Unite : La Giornata mondiale dell'acqua, un appuntamento fortemente voluto dalle Nazioni Unite e che viene celebrato ogni anno il 22 marzo dall'ormai lontano 1992, non può essere solo una ricorrenza dove si consumano le parole.È opportuno invece cogliere quest'occasione per soffermarci su un elemento così vitale per la nostra quotidianità, soprattutto in un momento storico in cui si parla di cambiamenti climatici che ...

Brita per il Giornata mondiale dell’Acqua 2018 : un contest fotografico per celebrare il nostro bene più prezioso : Oggi, giovedì 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2018, Brita lancia il social-contest fotografico “Relax with water”, che vede come protagonista l’acqua e il suo ruolo indispensabile per la vita. Fonte di benessere dal valore inestimabile, l’acqua è la risorsa più preziosa per l’uomo e per il Pianeta; per questo, prendersene cura è dovere di tutti. I dati forniti pochi giorni fa da Aqua Italia – Associazione federata ...

22 marzo - Giornata mondiale dell’acqua : Cocoon Maldives lancia il progetto “Drink local Water and Let’s Go Green” : Le Maldive sono senza ombra di dubbio un paradiso terrestre, e vengono visitate ogni anno da migliaia di turisti che, attirati dalle sue sabbie bianche ed impalpabili, dalla barriera corallina e dalle diverse specie animali che la abitano, scelgono queste isole come meta per lo svago e il relax. Per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente Azemar – tour operator italiano specializzato nell’offerta turistica sull’Oceano Indiano – ...

Giornata mondiale dell’acqua - Greenpeace : in Veneto “intervenire subito sulle fonti inquinanti” : Oggi, Giornata mondiale dell’acqua, commentando la dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell’inquinamento da PFAS (sostanze perfluoralchiliche) in Veneto, Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di Greenpeace Italia, dichiara: “Dopo diversi anni di sottovalutazione del problema, con la dichiarazione dello stato di emergenza chiesto dalla Regione Veneto si prende ...

Giornata mondiale dell’Acqua : in Italia persi 9 litri di pioggia su 10 : E’ necessario passare dalla gestione dell’emergenza con enorme spreco di risorse, per abbracciare una nuova cultura delle prevenzione in una situazione in cui quasi 9 litri di pioggia su 10 sono perduti. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua nel sottolineare che l’Italia è un paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d’acqua che cadono annualmente, ma per le carenze infrastrutturali se ne ...