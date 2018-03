Giornata Mondiale dell’Acqua | in Italia persi 9 litri di pioggia su 10

Giornata Mondiale dell'acqua - i geologi : l'acqua è la vera emergenza del futuro : Una politica efficace di gestione della risorsa idrica " prosegue Violo va nella direzione di implementare e sperimentare i sistemi di raccolta, utilizzo, condivisione e di diffusione dei dati ...

Giornata Mondiale dell’acqua che un miliardo di persone non ha : La risposta è che la soluzione è già nella natura. La domanda, che si pone l’Onu nella 25esima Giornata dedicata all’acqua, il 22 marzo, è come si possono ridurre alluvioni, siccità e inquinamento ambientale. Si apre con questo quesito la pagina che le Nazioni Unite dedicano a una delle questioni fondamentali per il primo secolo del nuovo millennio: la mancanza d’acqua. Sono gli ecosistemi danneggiati a togliere quantità enormi di acqua a ...

Dedicata a Leopardi la Giornata Mondiale della Poesia : L'accademia Mondiale della Poesia nasce a Verona il 23 giugno 2001 e riunisce 60 poeti, tra i più famosi al mondo, fra cui anche Premi Nobel della Letteratura come Wole Soyinka, Seamus Heaney, Derek ...

Firenze. Oggi la Giornata Mondiale sull’acqua : Il 22 marzo di ogni anno si festeggia l’acqua, l’elemento sinonimo di vita. La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni

Giornata Mondiale dell’acqua - i geologi : “l’acqua è la vera emergenza del futuro” : È la risorsa più preziosa che abbiamo a disposizione per assicurare la vita sul pianeta, ma non è infinita: per questo motivo il suo utilizzo deve essere ponderato. Ogni anno il 22 marzo ricorre la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), istituita dalle Nazioni Unite nel 1993, per sottolinearne l’importanza e la necessità di renderla accessibile a chiunque nel mondo. Il tema della Giornata mondiale dell’acqua 2018 è “Natura per l’Acqua” ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : SodaStream “sbottiglia” le redazioni italiane : Il 22 marzo sarà il D-Day. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, SodaStream Italia annuncia un nuovo ambizioso progetto, arrivare in tutte le più importanti redazioni del Belpaese “sbottigliandole” e invitando i giornalisti a “partecipare alla rivoluzione”: bere sostenibile scegliendo l’acqua del rubinetto. “Gli ultimi dati parlano chiaro, ci troviamo di fronte ad una svolta – dichiara ...

Giornata Mondiale dell'Acqua 2018 : le privatizzazioni prosciugano fonti e diritti : Lo faremo con ospiti del mondo della scienza e del diritto, e continueremo la serata con musica e interventi artistici. Guarda l'evento Facebook Nota: per ulteriori approfondimenti scarica il ...

Giornata Mondiale dell'Acqua Legambiente e Altreconomia presentano il dossier : "Acque in bottiglia. Un'anomalia tutta italiana" : ... 206 litri annui, , che fanno dell'Italia il primo Paese in Europa e il secondo nel mondo , dietro solo al Messico, per consumo di acqua imbottigliata, stando a i dati forniti da Censis. A riportare ...

Oggi è la Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down : Il 21 marzo 2018 si celebra la WDSD, la Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down. E' la tredicesima edizione della World Down Syndrome Day e il tema di quest'anno è #WhatIBringToMyCommunity, indagando come le Persone con Sindrome di Down possono contribuire a dare un significativo apporto in ogni ambito della vita, dalla scuola al lavoro, passando dalla politica, alla cultura, al tempo libero, allo sport, alla comunità, ai ...

Salute - endometriosi : ne soffre il 10-15% delle donne - sabato la Giornata Mondiale : In tutto il mondo, Marzo è il mese della consapevolezza dell’endometriosi che quest’anno culminerà sabato 24 con la Giornata Mondiale, istituita per sensibilizzare la popolazione sulla malattia. Si stima che l’endometriosi colpisca circa il 10-15% delle donne in età fertile – 3 milioni i casi solo in Italia – con un enorme ritardo nella diagnosi che mediamente arriva dopo 7 anni, generalmente nella fascia d’età tra i 25 e i 35 anni. E’ una ...

L’ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali e migliaia di esperti per la Giornata Mondiale dell’Acqua : Più di 840 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero una persona su nove, non hanno accesso alla fornitura base di acqua potabile, e 2,3 miliardi, ovvero una persona su tre, non hanno accesso ai servizi igienici. “Nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno“, ha spiegato l’attore Matt Damon, che da anni si dedica all’attivismo sul tema. Nello sforzo globale di evitare crisi idriche diffuse e di migliorare ...

Giornata Mondiale dell’acqua - “Acque in bottiglia. Un’anomalia tutta italiana” : Roma - Un giro d’affari stimato di 10 miliardi di euro, con guadagni enormi per le aziende imbottigliatrici che continuano a pagare canoni concessionari irrisori: circa 1 millesimo di euro al litro, 250 volte meno del prezzo medio che i cittadini pagano per una bottiglia “Subito un criterio nazionale che fissi in almeno 2 centesimi al litro il costo dell’acqua di sorgente prelevata dalle aziende. Con la revisione dei canoni le Regioni potrebbero ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : ecco il decalogo per controllarne la qualità - diminuire gli sprechi e le fonti di inquinamento : La utilizziamo tutti i giorni per lavarci, per cucinare, per innaffiare le piante e soprattutto la beviamo per idratarci. È l’acqua di casa, l’acqua potabile che spesso utilizziamo come fosse una risorsa infinita, senza renderci conto che invece non lo è e che va protetta, risparmiata. L’acqua è un bene prezioso e dovremmo tutti ricordarci, mentre ci laviamo i denti o mentre facciamo un bagno con l’acqua potabile, che 1 miliardo di persone nel ...

Giornata Mondiale della poesia - quella collettiva più lunga del mondo - e infinita - : Il 21 marzo si celebrano rime e versi. Ecco l'iniziativa RingraziareVoglio, al suo secondo anno di attività, e come partecipare