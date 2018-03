Giornalisti in carcere | giornali comprati dagli amici | è la stampa | bellezza Nella

huffingtonpost

(Di giovedì 22 marzo 2018) In galera ne ha messi oltre 150. Per alcuni ha gettato le chiavi, facendoli condannare all'ergastolo o a trent'anni. Quanto aiscomodi, nessun problema: c'è sempre qualche amico imprenditore che li può acquistare. È la. LaTurchia di Recep Tayyp Erdogan. La holding del magnate turco Aydin Dogan avrebbe concluso un accordo per la vendita di alcuni tra i principali media di opposizione in Turchia, tra cui Hurriyet e la Cnn turca, a un gruppo di imprenditori vicini a Erdogan per 1,25 miliardi di dollari. La notizia viene riportata dal sito indipendente T24.Tra i media oggetto della cessione, ci sarebbero i quotidiani laici Hurriyet e Posta, tra i più venduti nel Paese, quello sportivo Fanatik, anch'esso molto diffuso, nonché le tv Cnn turca e Kanal D. A guidare la cordata di acquirenti sarebbe la holding che fa capo ...