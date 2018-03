Giappone | l' attività industriale tira il freno a mano a gennaio

Giappone : a gennaio cala attività industria -1 - 8% su mese : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – cala l’attività industriale in Giappone a gennaio per la prima volta dopo 4 mesi, in linea con le aspettative. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero dell’Economia, Commercio e industria, ha registrato una flessione dell’1,8% su base mensile, che si confronta con l’aumento dello 0,6% di dicembre. Il comparto industriale mostra una contrazione del 6,8% mentre il terziario cala dello ...

Giappone : in calo a gennaio l'indice dell'attività terziaria : Lo comunica il Ministero dell'economia e dell'industria . Il dato risulta leggermente al di sotto delle attese degli analisti, che erano per un decremento dello 0,2%, ma mostra un peggioramento dopo ...

Giappone : indice attività terziaria in calo a dicembre : In calo i servizi in Giappone , nel mese di dicembre. L'indice sull'attività del settore terziario , elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria , ha registrato una diminuzione dello 0,2% su base mensile, e più del previsto , +0,2%, , mentre su base annua si registra un incremento dell'1,1%.

Giappone - l'attività dei servizi balza ai massimi da 3 mesi : Teleborsa, - Migliora il settore terziario Giapponese a inzio anno. L'indice sull'attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato una crescita a 51,9 punti dai 51,1 punti di dicembre, portandosi sui massimi da 3 mesi. L'indice si è mantenuto tuttavia al di sopra della soglia dei 50, che ...

Giappone : indice attività terziaria in aumento a novembre : (Teleborsa) - Segnali di ripresa giungono dai servizi in Giappone , nel mese di novembre. L'indice sull'attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria ( METI ), ha registrato un rialzo dell'1,1% su base mensile, e più del previsto (+0,2%), mentre su base annua si registra un incremento dell'1,7%. I settori che hanno ...