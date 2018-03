Giappone | a gennaio cala attività industria -1 | 8% su mese

Giappone : in calo a gennaio l'indice dell'attività terziaria : Lo comunica il Ministero dell'economia e dell'industria . Il dato risulta leggermente al di sotto delle attese degli analisti, che erano per un decremento dello 0,2%, ma mostra un peggioramento dopo ...

Giappone - leading indicator giù oltre le attese a gennaio : Nello stesso periodo, l' indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in discesa a 114 punti da 119,7. L' indice differito , che invece cattura le prospettive per ...

Giappone : deludono le vendite dettaglio di gennaio : In calo i consumi in Giappone . Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI , , nel mese di gennaio le vendite al dettaglio sono scivolate su base ...

Giappone : produzione industriale cresce del 2 - 7% in gennaio : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in gennaio la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 2,7% annuo, in rallentamento rispetto al progresso del 4,4% della lettura finale di dicembre , 3,6% in ...