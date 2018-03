Ghouta - bomba centra una scuola sotterranea : muoiono 17 bambini : Nella Ghouta orientale, una scuola sotterranea che serviva da rifugio per un gruppo di mamme con i loro figli è stata colpita da una bomba. Drammatico il bilancio delle vittime: 17 bimbi e 4 donne hanno perso la vita. E un colpo di mortaio sparato dalle zone controllate dai ribelli ha fatto una strage in un popolare mercato alla periferia di Damasco: 35 i morti. Intanto continua l'esodo di civili in fuga dai combattimenti ad Afrin e dalla ...

Ghouta - sei anni sotto i bombardamenti : non si seppelliscono più i cadaveri : A Douma, il principale centro urbano della Ghouta orientale, la situazione è catastrofica. Famiglie in fuga di fronte all'avanzata dell'esercito siriano si stanno riversando in città e sono costrette a rimanere in strada o nei giardini pubblici perché i rifugi sotterranei sono sovraffollati. Domenica almeno 42 persone hanno perso la vita. Gli Usa propongono una nuova risoluzione per far rispettare il cessate il fuoco e, in caso di fallimento, ...

Siria - altra strage di bambini nella Ghouta : 80 morti e 300 feriti nei bombardamenti di ieri : altra strage in Siria. Almeno 80 civili sono stati uccisi e altri 300 feriti ieri dai bombardamenti governativi sulla Ghouta orientale, vicino a Damasco, secondo quanto afferma oggi...

Il convoglio ONU carico di aiuti umanitari è stato costretto a lasciare Ghouta orientale (Siria) a causa dei bombardamenti : Un convoglio umanitario dell’ONU formato da una quarantina di camion carichi di aiuti è riuscito ad arrivare ieri a Douma, la principale città di Ghouta orientale, un’area della Siria controllata dai ribelli vicino alla capitale Damasco. Erano settimane che l’ONU The post Il convoglio ONU carico di aiuti umanitari è stato costretto a lasciare Ghouta orientale (Siria) a causa dei bombardamenti appeared first on Il Post.

Siria - continuano bombardamenti nel Ghouta nonostante la tregua approvata dall’Onu. Merkel e Macron incontrano Putin : Gli attacchi del regime Siriano continuano nella zona orientale di Ghouta, roccaforte dei ribelli, nonostante la tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. La denuncia arriva dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, secondo cui “i bombardamenti sono ripresi e Chifouniya, alla periferia di Douma, è stata bombardata due volte senza causare però vittime”. Sabato infatti a New York si è negoziato per il voto di una ...

SIRIA - ONU APPROVA TREGUA UMANITARIA/ Ultime notizie : regime viola l’accordo e bombarda i ribelli a Ghouta : SIRIA, Onu APPROVA TREGUA UMANITARIA: Consiglio di Sicurezza vota sì all'unanimità. Le Ultime notizie: stop ai bombardamenti per 30 giorni. Continua lo scontro tra Usa e Russia(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:55:00 GMT)

Siria - la tregua decisa dall’Onu è già stata violata : “Il regime bombarda ancora il Ghouta” : Siria, la tregua decisa dall’Onu è già stata violata: “Il regime bombarda ancora il Ghouta” La tregua, approvata dall’Onu sabato 24 gennaio, è durata poche ore. Secondo l’Osservatorio Siriano per i diritti umani, l’esercito fedele al regime di Bashar al Assad avrebbe bombardato già due volte la periferia di Douma.Continua a leggere La tregua, approvata […] L'articolo Siria, la tregua decisa dall’Onu è già stata violata: ...

La bambina con il pigiama rosa - la foto simbolo dei bombardamenti a Ghouta : «Questo è come il regime ha svegliato stamattina questa bambina in Hamorya, distruggendo la facciata di casa sua. Nel suo pigiama, è stata tratta in salvo da un elmetto bianco 5 civili sono morti in questo attacco». ...

Siria - il bilancio dei bombardamenti su Ghouta supera i 250 morti : Siria, il bilancio dei bombardamenti su Ghouta supera i 250 morti L’escalation della campagna di bombardamenti nella Ghouta orientale, da parte delle forze governative Siriane e di quelle russe loro alleate, continua a causare decine di vittime. Continua a leggere L'articolo Siria, il bilancio dei bombardamenti su Ghouta supera i 250 morti sembra essere il primo su NewsGo.

Decine di persone sono state uccise dai bombardamenti dell’esercito siriano contro i ribelli a Ghouta orientale : È l'ultima enclave ribelle nella zona di Damasco, in Siria, e le forze alleate al regime di Assad stanno provando a riconquistarla The post Decine di persone sono state uccise dai bombardamenti dell’esercito siriano contro i ribelli a Ghouta orientale appeared first on Il Post.