Germania contro Francia | domani a Duesseldorf è già sfida Mondiale

Berlino - ministro Seehofer : ‘L’Islam non appartiene alla Germania. Paese forgiato dal cristianesimo’. Scontro con Merkel : A due giorni dal varo del suo quarto governo, Angela Merkel è protagonista di un botta e risposta tra il neo ministro dell’Interno Horst Seehofer. “L’Islam non appartiene alla Germania. La Germania è stata forgiata dal cristianesimo“, ha dichiarato Seehofer in un’intervista al tabloid Bild. “Dal cristianesimo ha tratto le sue domeniche libere e le sue festività religiose o i riti come Pasqua, Pentecoste o ...

Spia avvelenata - Usa - Germania e Francia contro la Russia. Gentiloni - forte solidarietà con la premier May : ... in quanto costituisce una 'violazione delle norme e accordi internazionali' che è 'inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato'. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Tags ...

Gb-Usa-Francia-Germania contro Mosca : ANSA, - LONDRA, 15 MAR - Gran Bretagna, Usa, Francia e Germania hanno sottoscritto una dichiarazione a quattro che punta il dito contro Mosca per l'attacco chimico di Salisbury contro l'ex spia russa. ...

Caso Skripal : Usa - Francia - Germania e Regno Unito contro la Russia : ... in quanto costituisce una «violazione delle norme e accordi internazionali» che è «inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato», ha dichiarato Stoltenberg.

Trump - dazi su Ue e incontro con Kim Jong-un/ Germania - “un affronto” : vescovi coreani - “attesa da 70 anni” : Trump, guerra dei dazi e incontro con Kim Jong-un. Conflitto nucleare? Ora si teme quello commerciale. La reazione di Germania, Commissione Ue e Cina: vescovi coreani, "attesa da 70 anni"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Trump approva i dazi - incontro con Kim Jong-un/ Caos nucleare e commercio : Germania - “affronto da Usa” : Trump, guerra dei dazi e incontro con Kim Jong-un. Conflitto nucleare? Ora si teme quello commerciale. La reazione di Germania, Commissione Ue e Cina: gli Usa "smuovono" gli equilibri(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’OAR si gioca l’oro contro la Germania che non t’aspetti : PyeongChang 2018 volge al termine. Uno degli eventi più attesi dei Giochi, che come al solito si terrà nell’ultima giornata. Non è la finale che ci si attendeva alla vigilia, o almeno lo è a metà, ma non per questo non sarà una partita divertente perché entrambe le formazioni hanno ampiamente meritato di arrivare a giocarsi l’oro. Meriti diversi, chiaramente. L’OAR si è rivelato una corazzata. I russi, arrivati a PyeongChang, ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Germania - semifinale. I campioni in carica canadesi contro i sorprendenti tedeschi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Germania, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il pronostico è sulla carta sbilanciato ma in questo torneo è lecito aspettarsi di tutto. Il Canada ha l’opportunità di tornare in finale per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni. I nordamericani non hanno certo rubato l’occhio fin qui, ma sanno come si vince. Come ai quarti quando hanno saputo ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sarà battaglia in semifinale tra OAR e Rep. Ceca. Il Canada contro la sorpresa Germania : OAR, Repubblica Ceca, Canada, Germania. Tra queste quattro squadre c’è il nome della medaglia d’oro nell’Hockey a PyeongChang 2018. Domani sono in programma le due semifinali, che definiranno le sfide per le medaglie. Il torneo olimpico ha fin qui detto che il ruolo di favorita spetta alla squadra russa, il team OAR. Il loro percorso di avvicinamento è stato complicato, tra l’esclusione imposta dal CIO alla Federazione ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Germania - Polonia e Norvegia - scontro stellare per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre di Salto con gli sci delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una sfida stellare sul trampolino HS142! Saranno Germania, Polonia e Norvegia a giocarsi l’oro in questa gara. Sono queste, infatti, le tre nazioni che si sono spartite le medaglie nelle due gare individuali. I norvegesi non hanno vinto, ma sono comunque i favoriti per la gara a squadre, avendo piazzato ben ...

Germania - contro l'inquinamento si pensa ai mezzi pubblici gratis : contro l'eccessivo inquinamento atmosferico e per rispondere alle richieste avanzate dalla Commissione Europea, la Germania annuncia una sperimentazione in cinque città tedesche : mezzi pubblici ...

Germania - mezzi pubblici gratis contro inquinamento? / Ultime notizie : il governo frena - "solo un'ipotesi" : Germania, mezzi pubblici gratis contro inquinamento? La proposta avanzata in una lettera all'Ue ma il governo tesco chiarisce: è solo un'ipotesi delle tante.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:04:00 GMT)

L’idea della Germania : mezzi pubblici gratis contro l’inquinamento : L’idea della Germania: mezzi pubblici gratis contro l’inquinamento Il governo tedesco sta valutando l’ipotesi di rendere gratuiti i trasporti pubblici in alcune città per migliorare la qualità dell’aria, una misura per evitare un procedimento europeo. Il provvedimento dovrebbe essere testato in cinque città.Continua a leggere Il governo tedesco sta valutando l’ipotesi di rendere gratuiti i […] L'articolo L’idea della Germania: mezzi ...

Trasporto pubblico locale gratis contro l'inquinamento dell'aria in Germania : Verso sperimentazione su autobus gratuiti in cinque centri urbani tedeschi per incentivare il passaggio da Trasporto privato a pubblico