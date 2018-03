: #News #Gentiloni:transizione,serve raccordo Ue - CybFeed : #News #Gentiloni:transizione,serve raccordo Ue - _epoc24 : RT @mattinodinapoli: Il premier sale al Colle: così Gentiloni prepara la transizione -

Vertice europeo per il premier. "Proprio in queste settimane diè importante uncon la Commissione europea. E' il motivo per cui vado da Juncker", afferma. Sulla questione dei dazi,si dice convinto "che si possa discutere con i nostri alleati americani,evitando barriere. Ci auguriamo che l'Europa sia esentata da quanto preannunciato da Trump". Si augura "passi avanti" sulla web tax e sulla Brexit vede profilarsi "un'intesa positiva".Sul caso Facebook: "Rafforzare la protezione dei dati".(Di giovedì 22 marzo 2018)