Gemma Galgani attacca Giorgio Manetti e parla di Uomini e Donne

Uomini e Donne - Gemma Galgani : Giorgio? “La porta è chiusa per sempre” : Uomini e Donne, parla Gemma Galgani: Giorgio Manetti? “La porta è chiusa per sempre, mi ha offeso troppe volte” In un’intervista uscita nell’ultimo numero del settimanale Oggi Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne si racconta. Per farlo sceglie di passare una giornata a Torino, la sua città natale, dove (attraverso […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma Galgani: Giorgio? “La porta è chiusa per ...

Tina Cipollari spiega i motivi della guerra con Gemma Galgani Video : Dopo il grande successo del trono over di ''#Uomini e donne'', #Gemma Galgani è approdata anche al trono classico per commentare la nuova esperienza di #Tina Cipollari nel programma di Maria De Filippi. L'opinionista, dopo la separazione dal marito Chicco Nalli, è diventata tronista ed ha iniziato a conoscere nuovi uomini pronti a conquistare il suo cuore. La dama del parterre femminile del trono over, ossia Gemma, ha chiesto alla redazione di ...

“Va avanti da 6 mesi : eccolo il segreto di Gemma Galgani”. Choc al trono over dopo la rivelazione ‘potente’ sulla dama per eccellenza - rimasta senza fiato a sentire ‘i dettagli’. Roba che scotta… : Uomini e Donne, trono over: ci risiamo. Più che dating show, ormai, sembra il Tina e Gemma show. Opinionista storica (di recente pure tronista) la prima, dama per eccellenza la seconda, non c’è puntata in cui si può stare tranquilli. No, non si è arrivati al punto della scorsa puntata, quando la Cipollari, senza pietà, ha sbattutto una torta in faccia alla Galgani, ma diciamo che anche stavolta sono state protagoniste assolute della ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over : nuova fiamma per Gemma Galgani? (21 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 21 marzo 2018 in onda il Trono Over. Domenico tenta di conquistare ancora Tina Cipollari; Gemma Galgani conosce i suoi nuovi spasimanti(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:13:00 GMT)

Gemma Galgani/ Uomini e Donne - la dama "sceglie" Giocondo : Al trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha deciso di chiudere la relazione con Giorgio Manetti e di iniziare nuove conoscenze. La dama sceglie Giocondo.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:25:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina Cipollari lancia una torta in faccia a Gemma Galgani. Ecco perché : ROMA - Colpo di scena a Uomini e Donne . Nel corso della puntata del trono over, Tina Cipollar i perde le staffe con Gemma Galgani e le lancia una torta in faccia ... Tina Cipollari, spogliarello a ...

Gemma Galgani fa una confessione : “Ti sento ancora accanto” : Uomini e Donne: Gemma Galgani fa un ringraziamento speciale “Ti sento ancora accanto”. Sono state queste le parole postate pochi minuti fa da Gemma Galgani sul suo profilo facebook. Nessun riferimento a Giorgio Manetti o al Trono Over da parte della 68enne di Torino che ha lanciato un dolce messaggio per il padre in occasione della festa del papà: “Grazie Babbo per quello che mi hai dato e continui a darmi […] Ci sono ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 19 marzo 2018 : Nuova incursione di Gemma Galgani! : In questo video Uomini e Donne Classico vedrete una Nuova incursione di Gemma Galgani. La dama piemontese istruisce i nuovi corteggiatori di Tina Cipollari. Nicolò e Lorenzo abbandonano la trasmissione! Uomini e Donne Classico: Gemma Galgani conosce i corteggiatori di Tina Cipollari! La prima parte di Uomini e Donne Classico parte in maniera davvero scoppiettante. Maria De Filippi prima di far entrare i tronisti manda in onda un video ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : ritorna il grigio per Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, le ultime Anticipazioni del trono over: Tina Cipollari e il gesto shock che fa infuriare il web: ecco perché internet sta chiedendo a grande voce che vada via!(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Maria De Filippi - lo scontro in diretta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani : il video della torta di faccia : Le premesse perché Tina Cipollari e Gemma Galgani arrivassero allo scontro c'erano tutte nell'ultima puntata del Trono over di Uomini e donne. Il clima nello studio di Maria De Filippi comincia ad ...

UOMINI E DONNE - TINA LANCIA TORTA IN FACCIA A Gemma/ Video - il pubblico dalla parte della Galgani : UOMINI e DONNE, TINA LANCIA TORTA in FACCIA a GEMMA: Video. La Cipollari si vendica dopo la lite con la Galgani: il web insorge e chiede l'intervento di Maria De Filippi. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 22:00:00 GMT)

“Allucinante!”. Trono over : Gemma Galgani umiliata. Questa volta Tina Cipollari ci è andata giù con la mannaia : altro che gavettone. L’opinionista di Uomini e Donne ha sferrato un agguato pazzesco : “È una violenta… ma come le è venuto in mente?”. Il web insorge : Sfilata di moda al Trono over, le protagoniste del parterre femminile sono state invitate nella punta del 16 marzo a interpretare una particolare qualità: la sensualità. Ogni dama chiamata in causa ha voluto dare il suo contributo. Anche Gemma Galgani ha partecipato, indossando lo stesso abito bianco di Sharon Stone in Basic Instinct. La cosa ovviamente ha lasciato tutti un po’ sorpresi, vista la differenza d’età e anche ...

TINA CIPOLLARI - TORTA IN FACCIA A Gemma GALGANI/ Video - l'opinionista sarà cacciata dal programma? : Scoppia il caos a Uomini e Donne: TINA CIPOLLARI getta in FACCIA a GEMMA GALGANI una TORTA e il pubblico a casa si infuria. Parte l'appello a Maria De Filippi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Tina Cipollari lancia una torta in faccia a Gemma Galgani (VIDEO) : Uomini e Donne: nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E proprio sul finire della trasmissione l’opinionista Tina Cipollari ha fatto un gesto, che ha lasciato tutti di stucco, Maria De Filippi e Gianni Sperti compresi. Cosa è successo? In pratica ha tirato una torta in faccia alla dama di origini torinesi Gemma Galgani. Tuttavia quest’ultima non se ...