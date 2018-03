Gelataia si rifiuta di servire Matteo Salvini | ' E' razzista' Il datore di lavoro | ' ' Se

Gelataia si rifiuta di servire Salvini - la madre : «Licenziata per colpa sua». Ma è polemica : La vicenda in una gelateria di Milano. La ragazza si sarebbe rifiutata di servire Salvini: «Non servo i razzisti». La madre accusa: «Dopo quel no è stata licenziata». Diversa la versione dei titolari dell'esercizio commerciale

