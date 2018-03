GDC Awards e IGF Awards | tra indie e grandi nomi dominano Zelda | Breath of the Wild e

eurogamer

(Di giovedì 22 marzo 2018) Quest'anno, le cerimonie dei Game Developers Choicee degli Independent Games Festivalsi sono tenute la stessa notte, e hanno premiato i migliori titoli tripla A e i miglioridel 2017 durante i rispetti eventi che hanno visto da un lato The Legend ofof thee dall'altro Night in the Woods come i rispettiviprotagonisti della serata.Gli IGFassegnano tantissime categorie, che premiano i singoli aspetti di questi prodotti come la miglior narrativa, il miglior design e il miglior audio. Night in the Woods di Infinite Fall ha trionfato nella categoria Excellence in Narrative e nel premio speciale Seumas McNally Grand Prize, portandosi a casa la bellezza di 33 mila dollari. Ogni premio infatti permette di vincere una cifra in denaro, che vi riportiamo insieme all'elenco di tutti i videogiochi premiati, così come riportata da ...