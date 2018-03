Gasparri | M5S ha avuto una trasformazione

Governo M5s-centrodestra? Romani e Gasparri : ‘Improbabile’. Taverna : “Ve lo devo dire io? No a Berlusconi tutta la vita” : Il colpo a sorpresa di Berlusconi con un’apertura per un ‘programma di Governo’ del centrodestra aperto al M5S fa scalpore. “Il No ad un Governo con Berlusconi credo sia lo spirito comune del M5S, ma Berlusconi non c’è neanche in questo Parlamento”, commenta la senatrice cinquestelle Paola Taverna. Ma ci sono i senatori di Forza Italia… “Brutta roba, brutta roba”, sospira la senatrice ...

Nuovo governo - Berlusconi dà l’ok a un’intesa con il M5s. E per il Senato dà una terna : Romani - Gasparri e Bernini : Lo schema sarebbe questo: presidenza della Camera ai Cinquestelle, presidenza del Senato a Forza Italia, guida del governo alla Lega (o a una personalità che alla Lega piace), candidatura alla presidenza del Friuli al leghista Massimiliano Fedriga. Una specie di domino, la cui ultima tessera è il via libera a Matteo Salvini per una trattativa di governo con il Movimento Cinque Stelle. Non più “grillini più pericolosi dei comunisti“, ...

La leghista Bongiorno presidente Senato? Fi : “Nostro candidato è Romani”. E Gasparri : “M5s-Lega? Non esiste” : Da una parte Berlusconi chiude ai 5 Stelle, dall’altra Salvini esclude il Pd e lascia aperte la possibilità d’intesa con i pentastellati. Nel centrodestra già in campagna elettorale diviso su tutto, che ora si scontra pure sulla presidenza delle Camere, le frizioni restano, al di là dell’apparente intesa ribadita dopo l’incontro di Palazzo Grazioli. Il prossimo terreno di scontro sarà la presidenza di Palazzo Madama, con ...

M5S : Gasparri - Quarto esempio ipocrisia grillina : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “Dopo i furbetti del rimborso, i massoni, gli indagati e i Carabinieri per caso, scoppia un altro clamoroso caso tra i 5Stelle. è quello del candidato al Senato in Puglia Ruggiero Quarto, un vero esempio di ipocrisia in politica e emblema del modo di agire dei grillini. Quarto, infatti, secondo quanto denunciato anche oggi dal candidato di Forza Italia per il Senato Sergio Silvestris, è socio della società ...

Elezioni - Gasparri : “Candidato premier Fi? Sono 52 nomi - tra cui Gelmini e Carfagna. M5s? Li umilieremo” : “Il nostro candidato presidente del Consiglio? Abbiamo una graduatoria con 52 nomi, dai più titolati, come Tajani, ai più giovani, come Carfagna e Gelmini. Poi ci Sono anche Brunetta e Romani”. Lo rivela ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il senatore uscente di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: “Lo dico perché l’attuale presidente del Consiglio si classificò terzo alle primarie del Pd a Roma nel 2013. Noi le ...

M5S : Gasparri - scandalo furbetti del rimborso tomba politica grillini - : "A furia di professarsi puri, i grillini finiranno con l'essere epurati. Inutile che Di Maio provi a metterci una pezza. Quello dei rimborsi truccati è un vero e proprio scandalo, la tomba politica dei 5Stelle. Non solo c'è il caso su cui si sta indagando tra Strasburgo e Bruxelles dei presunti rimborsi per missioni fatte …