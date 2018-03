Gand-Wevelgem 2018 | gli outsiders e le possibili sorprese L’Italia ci prova con Elia

oasport

: RT @eliaviviani: @GiroCyclingTime Hanno sbagliato, farò Gand-Wevelgem, dwars door vlaanderen, Giro di Romandia (Svizzera) e Giro d’Italia ???? - AlexLoffredi1 : RT @eliaviviani: @GiroCyclingTime Hanno sbagliato, farò Gand-Wevelgem, dwars door vlaanderen, Giro di Romandia (Svizzera) e Giro d’Italia ???? - eliaviviani : @GiroCyclingTime Hanno sbagliato, farò Gand-Wevelgem, dwars door vlaanderen, Giro di Romandia (Svizzera) e Giro d’Italia ???? - ValleFabiuz : RT @Cyclingtimenews: Un Campionato del mondo, una Milano-Sanremo, tre Gand-Wevelgem, un E3 Harelbeke, quarantadue tappe al Giro d'Italia, d… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Si entra nel vivo con le Classiche del Nord. Prima Harelbeke, poi, che è in programma domenica: sulle pietre fiamminghe ci sono i primi antipasti di ciò che sarà la domenica di Pasqua con il Giro delle Fiandre. La sfida il 25 marzo sarà sicuramente quella annunciata tra Peter Sagan e Greg Van Avermaet, che sono i due campioni uscenti. Ma, con una condizione non al top dei due favoriti, e con una corsa che magari potrebbe essere molto chiusa, potrebbero venir fuori molti. In casa Italia si spera inViviani per replicare il colpaccio compiuto tre anni fa da Luca Paolini: il corridore della Katusha-Alpecin riuscì a sorprendere tutti in una giornata da tregenda colpita da vento laterale e maltempo. Il campione olimpico di Rio nell’omnium è in stato di forma eccellente: ha deluso alla Milano-Sanremo, ma si è riscattato due giorni dopo alla Tre Giorni di La ...