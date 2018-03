G8 e Regeni | Gabrielli | Da pm Zucca accuse infamanti Dopo Cassazione e Csm

Regeni : Gabrielli - dal pm Zucca accuse infamanti : Zucca , governo spieghi condannati a vertici polizia - "La rimozione del funzionario condannato è un obbligo convenzionale, non una scelta politica, e queste cose le ho dette e scritte anche in ...

Regeni - Gabrielli : accuse Zucca infamanti : 14.22 E' bufera per le parole pronunciate ieri dal pm di Genova Zucca a un convegno sulla morte di Regeni :"i nostri torturatori sono al vertice della polizia". "Arditi parallelismi e infamanti accuse che qualificano soltanto chi li proferisce", ha commentato il capo della Polizia Gabrielli ."In nome di chi ha dato il sangue, di chi ha dato la vita,chiediamo rispetto",ha detto,"noi facciamo i conti con la nostra storia ogni giorno, sappiamo ...

