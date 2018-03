Fusione con Longiano | Gambettola ci crede | ' Discorso da riaprire in futuro coinvolgendo i

UE approva Fusione Bayer-Monsanto senza considerare le valutazioni della società civile : A ciò si aggiungono altre tattiche come la propaganda, l'acquisizione di dati tramite il digital farming , gli attacchi alla scienza indipendente, la sfida aperta nei confronti delle leggi esistenti ...

Bayer-Monsanto - via libera condizionato dell’Ue alla Fusione : “Attuare rimedi per evitare monopolio di settore” : È arrivato il via libera della Commissione europea alla fusione tra Bayer e Monsanto: nasce così un gruppo chimico-biotecnologico che sarà il più grande produttore mondiale di semi e pesticidi al mondo. Una superpotenza destinata a controllare, secondo le stime, tra il 24% e il 29% delle quote di mercato del settore. Ma quello dell’Ue è un “sì” condizionato all’attuazione degli “ampi rimedi” proposti ...

UE - Coldiretti : con la Fusione tra Bayer e Monsanto il 63% dei semi a 3 multinazionali : “Con la fusione tra Bayer e Monsanto, tra DuPont e Dow Chemical e l’acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina si rischia che il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci finisca nelle mani di sole tre multinazionali con un evidente squilibrio di potere contrattuale nei confronti degli agricoltori“: è quanto afferma la Coldiretti (www.Coldiretti.it) nel commentare “la decisione della Commissione Ue ...

Sicilia : Lo Porto - Miccichè bravo ma condannato a risentire di quadro conFusione : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "Il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè è bravo, sa superare le difficoltà, poi politicamente anche lui sarà condannato a risentire del quadro politico di confusione che c'è per ora". Lo ha detto l'ex Presidente dell'Ars, Guido Lo Porto, ex sottosegretario del prim

Sicilia : Lo Porto - Miccichè bravo ma condannato a risentire di quadro conFusione : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – “Il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè è bravo, sa superare le difficoltà, poi politicamente anche lui sarà condannato a risentire del quadro politico di confusione che c’è per ora”. Lo ha detto l’ex Presidente dell’Ars, Guido Lo Porto, ex sottosegretario del primo governo Berlusconi, parlando dell’attuale situazione a Palazzo dei Normanni, dopo lo stop forzato i ...

Rabbia e conFusione al G20 per la Bitcoin mania : Roma . Non è una sorpresa che nell'anno della Bitcoin mania la regolamentazione delle valute digitali sia nell'agenda dei ministri delle Finanze e banchieri centrali che si incontrano al G20 in ...

Sblocco difFusione Huawei P8 Lite 2017 dell’aggiornamento B197 : consigli dell’assistenza : Non smette un secondo di stare al centro dell'attenzione il mitico Huawei P8 Lite 2017, fresco d'aggiornamento per quanto riguarda i brandizzati TIM e Vodafone, rispettivamente colpiti in questi giorni dai pacchetti B187 e B156. Torniamo oggi ad occuparci dei modelli no brand, quelli chiaramente distribuiti qui in Italia, che sembravano tuti essere destinati ad accogliere in poco tempo l'aggiornamento del sistema operativo alla patch B197, di ...

Asse Lega – M5S - Toti : “Posizioni troppo distanti. Sarebbe una conFusione non d’aiuto al Paese” : “Preoccupato dall’Asse Lega – 5Stelle? Non credo sia interesse di nessuno dei due, hanno detto in campagna elettorale cose molto diverse, con programmi distanti. Sarebbe una confusione che non aiuta il Paese, le forze politiche dovrebbero dialogare civilmente su tutto ma una cosa è l’istituzione, un’altra il Governo. Abbiamo fatto campagna dicendo delle cose agli elettori ora vanno rispettate”, così il ...

Monsanto - ok della Cina a Fusione con Bayer : Teleborsa, - Seduta sostanzialmente invariata per Monsanto , che tratta con un moderato +0,19%. Il ministero del Commercio cinese ha approvato la fusione Bayer -Monsanto condizionando però l'...

Monsanto - ok della Cina a Fusione con Bayer : Seduta sostanzialmente invariata per Monsanto , che tratta con un moderato +0,19%. Il ministero del Commercio cinese ha approvato la fusione Bayer -Monsanto condizionando però l'approvazione alla ...

Decisa la Fusione con Intesa - non la fine del marchio : Nessuna incertezza sul futuro della Cassa di risparmio. Si può dire che la storica sede dalla banca dei friulani, nata per aiutare i bisognosi e già sede, infatti, del Monte di pietà, presto chiuderà ...

Mediaset corre in Borsa - tornano speculazioni su Fusione con Tim : Milano, 8 mar. , askanews, Mediaset e Tim sotto i riflettori a Piazza Affari dopo che la discesa in campo del fondo Elliott nel gruppo di tlc ha riportato in auge la suggestiva ipotesi di uno scenario ...

A Piazza Affari torna lo scenario di una Fusione con Mediaset : «Unisci i puntini», dice il trader. E unendo tutti i puntini dell'offensiva di Elliott su Tim si ottiene uno scenario estremamente suggestivo, che punta verso una vecchia passione di Piazza Affari: la ...

Canna gate all’Isola - Chiara Nasti contro Striscia la Notizia : «La difFusione dell’audio si configura come un reato» : Isola dei Famosi 2018 - Chiara Nasti La fashion blogger Chiara Nasti rompe il silenzio e, con una nota stampa, annuncia di ricorrere a vie legali per tutelare la sua immagine e il suo decoro. L’ex naufraga ce l’ha, in particolare, con Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5, nei giorni scorsi, ha infatti diffuso un audio nel quale la napoletana modaiola dell’Isola dei Famosi 2018, ritiratasi pochi giorni dopo ...