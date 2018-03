film

: #Fenix è interessante e apprezzo alcuni spunti come la doppia modalità di fuoco, tuttavia un altro assassino in un… - jjb273 : #Fenix è interessante e apprezzo alcuni spunti come la doppia modalità di fuoco, tuttavia un altro assassino in un… - wwwFILMit : Fuoco assassino 2, in arrivo il sequel che nessuno voleva - wovnds : RT @spinozait: Salvini: 'Non ho parole per descrivere l'uomo che ha dato fuoco alla sua ex'. Gli succede quando l'assassino è italiano. [@f… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) C'è già puzza di cestone dei DVD di qualche centro commerciale, o per lo meno di un'uscita streaming. È in effetti incomprensibile come mai Universal abbia scelto di produrre questo film a 27 anni di ...