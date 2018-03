Fratoianni LeU | “Riconosco qualità di Roberto Fico | noi mai al governo con la destra”

Leu : Fratoianni - sciogliere partiti? presto per parlarne : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – “Ad horas verrà convocata l’assemblea nazionale di Liberi e Uguali perché dopo l’esito deludente è doveroso confrontarci con chi ha generosamente costruito la campagna elettorale. E perché dobbiamo decidere insieme come andare avanti. sciogliere i partiti di provenienza? è presto per parlarne . I partiti si costruiscono sulla base di un progetto, una cultura e una prospettiva condivisa. Dobbiamo ...

Abolizione tasse universitarie - Pd contro LeU : “Populisti”. Fratoianni : “Proposta seria - diritto di tutti” : La proposta lanciata da Pietro Grasso sull’Abolizione delle tasse universitarie per tutti “non c’entra niente con la progressività. Bisogna ricordare che per garantire che l’università sia un diritto per tutti e tutte in un paese che non investe più sulla formazione, è necessario che tutti possano accedervi e tutti paghino l’università in modo progressivo, non semplicemente quando la si usa”. Lo ha detto il leader ...