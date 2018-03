Francia | Sarkozy | vivo l' inferno di questa calunnia

Francia - Sarkozy indagato per corruzione : 21.52 L'ex presidente francese, Sarkozy, è stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. Sarkozy è stato incriminato per i presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. I reati ipotizzati sono corruzione passiva, finanziamenti legati alla campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici. Dopo due giorni di stato di ...

Francia - Sarkozy torna libero : 19.53 L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è tornato in libertà dopo due giorni di fermo in cui è stato interrogato su presunti finanziamenti illeciti alla sua campagna presidenziale del 2007 da parte della Libia. Lo ha reso noto una fonte vicina al dossier. "Lo stato di fermo è finito", ha detto una fonte, senza precisare se ci saranno ulteriori azioni giudiziarie nei confronti dell'ex capo di Stato francese. Sarkozy è stato ascoltato ...

Francia - Sarkozy in stato di fermo ”Dalla Libia 5 milioni per l’elezione”|Foto : L’ex presiden(te francese sentito nell’ambito dell’inchiesta sui finanziamenti illeciti ricevuti da Gheddafi per vincere le presidenziali del 2007

Francia - Sarkozy in stato di fermo : "Finanziamenti illeciti in campagna elettorale" : Nicolas Sarkozy, ex presidente francese, è stato arrestato e posto in stato di fermo a Nanterre con l’accusa di finanziamenti illeciti relativi alla campagna elettorale del 2007. La notizia è stata rilanciata dall’edizione online del quotidiano “Le Monde”, secondo cui la polizia francese sta interrogando Sarkozy nell’ambito di un’inchiesta su fondi libici e finanziamenti arrivati da Tripoli a Parigi tra il 2005 e il 2006 proprio per sostenere ...

Francia - Sarkozy in stato di fermo «Finanziamenti illeciti dalla Libia»|Foto : L’ex presidente francese sentito nell’ambito dell’inchiesta sui possibili finanziamenti in arrivo dalla Libia per la sua campagna elettorale nelle presidenziali del 2007

