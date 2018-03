Francia | i ferrovieri sfidano Macron Sciopero | contestata la riforma del settore

Francia - ferrovieri e funzionari pubblici in piazza contro Macron : Roma, 22 mar. , askanews, Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in varie città della Francia per protestare contro la politica economica del presidente Macron. Le scuole chiuse, e il traffico ferroviario è 'molto disturbato' a conseguenza della protesta dei ferrovieri e di diverse categorie di funzionari pubblici. ...