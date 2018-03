Franca Leosini Storie Maledette | i protagonisti non sono professionisti del

Storie Maledette - il botta e risposta tra Roberta Bruzzone e Franca Leosini : botta e risposta tra Roberta Bruzzone e Franca Leosini in merito ad alcune imprecisioni pronunciate dalla giornalista e conduttrice durante le ultime puntate di Storie Maledette Storie Maledette di Franca Leosini si conferma un grandissimo successo. Record di ascolti su Rai 3 per il programma ideato e condotto dalla giornalista napoletana che in queste ore ha dovuto replicare a Roberta Bruzzone. Scopriamo cosa è successo. Roberta Bruzzone VS ...

Quella volta che Franca Leosini disse a Fabio Volo : "Hai assassinato la cultura italiana..." : "Il protagonista della storia di questa sera si è macchiato di un crimine orrendo, di un crimine efferato, trincerandosi dietro l'immagine del ragazzo della porta accanto. Quest'uomo ha assassinato la cultura di un intero Paese.Buonasera Dottor Volo..." Questo l'incipit di una 'inedita' puntata di Storie Maledette che vede Franca Leosini 'inchiodare' alle sue colpe lo scrittore e maître à penser Fabio Volo: una delle pagine più belle ...

Storie Maledette - Roberta Bruzzone vs Franca Leosini : «Non è aggiornata - errori durante la trasmissione». La giornalista replica : Roberta Bruzzone “Sono napoletana e porto nel Dna squarci di ironia che al Nord non possiedono“. Franca Leosini non fa la «babbalona» (ma la campanilista sì) e risponde a stretto giro a Roberta Bruzzone. La criminologa aveva accusato la giornalista di non essere aggiornata e di aver utilizzato un lessico inappropriato in riferimento alle due recenti puntate di Storie Maledette dedicate al delitto di Sarah Scazzi. Andando in ...

Franca Leosini : "Non sono di ghiaccio" : Franca Leosini dopo il successo del suo 'Storie Maledette' si racconta con una lunga intervista a 'F'. La cronista e conduttrice parla del suo lato privato, della sua vita oltre lo schermo. Il suo ...

“La loro nuova vita là dentro”. In carcere con Sabrina e Cosima Misseri. Intanto Roberta Bruzzone attacca Franca Leosini. Polemiche a non finire sul caso di Avetrana : L’ultima immagine è quella di Sabrina che passeggia nel cortile del carcere. I capelli neri lunghi che scendono morbidi fino al seno. La luce è fioca, il passo incerto, la testa bassa. Sul suo volto non c’è il segno di un sorriso né la voglia di immaginare un futuro che, salvo una revisione del processo e un pronunciamento diverso dal giudizio di Cassazione, sarà chiuso dentro pochi metri quadrati. Poi arriva Cosima, i capelli grigi, ...

Storie Maledette - Roberta Bruzzone : “Il racconto di Franca Leosini non somiglia a quello reale. E mi aspettavo sobrietà sulle scelte lessicali” : Apprezzamento quasi unanime sui social per il programma Storie Maledette, non condiviso però da Roberta Bruzzone. “Ma la Leosini cosa si è letta prima di fare queste interviste? Siccome questa storia la conosco particolarmente bene, ho gli strumenti per dire che purtroppo il racconto reso non assomiglia a quello reale”. La criminologa non ha affatto gradito le due puntate della trasmissione condotta da Franca Leosini, dedicate al processo che ha ...

Storie maledette - da Franca Leosini il ritorno di Sabrina Misseri e Cosima Serrano : ecco come è oggi la loro vita : La seconda parte dell'intervista a Sabrina Misseri è andato in onda nella nuova puntata di Storie maledette. Franca Leosini ha continuato la sua intervista alla cugina di Sarah Scazzi e...

