F1 - Capelli e l'ingegner Bruno confermati nello staff che seguirà la Formula 1 per TV8 : Non è confermata la presenza di Giorgio Piola : l'italiano, infatti, commenterà le novità tecniche presenti in griglia per F1 TV, il servizio streaming lanciato qualche settimana fa da Liberty. Il ...

Mercedes-AMG GT R - la safety car più veloce di sempre in Formula Uno – FOTO : L'articolo Mercedes-AMG GT R, la safety car più veloce di sempre in Formula Uno – FOTO proviene da Il Fatto Quotidiano.

Inter - Spalletti trova la Formula della felicità in uno 'strano' triangolo : Spalletti ha trovato la formula che dona equilibrio alla sua Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come la fonte del ritrovato entusiasmo risieda a centrocampo. 'Samp o meno, Icardi è irresistibile, fa un gol di tacco che entrerà nella storia: ma sarebbe semplicistico fermarsi ...

Roma - colata di asfalto sui sampietrini per la Formula E : "Uno scempio" : Le foto hanno fatto il giro del web non appena i residenti si sono accorti dello "scempio": una colata di cemento sui sampietrini dell'Eur, per ricavare le aree di sosta riservate ai bolidi della Formula E...

Formula 1 - Vettel : 'Sono fiducioso - ognuno sta sacrificando qualcosa per arrivare al successo' : Il rivale designato di Vettel resta Lewis Hamilton ; il tedesco spiega così la rivalità col Campione del Mondo in carica: ' Ha vinto quattro titoli ed è quindi uno dei migliori nella storia del ...

Formula Uno 2018 - calendario e orari diretta tv (Sky - TV8 e Rai) di tutti i GP : Cambiano gli orari dei Gran Premi del Mondiale F1 2018: una piccola grande rivoluzione per tutti gli appassionati. tutti i GP inizieranno da questa stagione dieci minuti dopo lo scattare dell’ora (14:10, 15:10, etc…)...

Formula Uno - Ricciardo leader a Montmelò. Quarto tempo per Vettel : È di Daniel Ricciardo il miglior tempo nella seconda giornata di test sul circuito catalano di Montmelò. L'australiano della Red Bull gira, con gomme iper-soft, in 1'18''047 precedendo le Mercedes ...

Formula Uno - Raikkonen in pista nel pomeriggio : Sarà Kimi Raikkonen a guidare la Ferrari questo pomeriggio a Montmelò , Barcellona, nella seconda giornata di test della Formula 1 in vista del via della stagione il 25 marzo in Australia. Il ...

Formula Uno - a metà giornata il miglior tempo è di Ricciardo davanti a Hamilton e Vettel : È di Daniel Ricciardo il miglior tempo a metà della seconda giornata di test sul circuito catalano di Montmelò. L'australiano della Red Bull gira, con gomme iper-soft, in 1'18'047 precedendo l'inglese ...

Sky punta sui motori : tutti e 40 i GP di Formula Uno e MotoGp live : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGp: in totale 40 gare in diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata […] L'articolo Sky punta sui motori: tutti e 40 i GP di Formula Uno e MotoGp live è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

La Formula Uno sta tornando : cosa aspettarci da Liberty Media? : "Avremo le gare in streaming direttamente dal sito della Formula Uno! Grazie Liberty Media! Tiè beccati questa, brutta esosa Sky!" Ehm, no. Nella lunga lista di Paesi ammessi alla sperimentazione ...

Formula Uno - l'Alfa Romeo Sauber toglie i veli : pronta per i test di Barcellona : Finalmente la nuova Alfa Romeo Sauber ha tolto i veli e lunedì 26 febbraio la monoposto farà il suo debutto nei test di Barcellona. La scintillante vettura presenta una livrea bianca e rossa, anche se questo dettaglio era già stato anticipato nel mese di dicembre. Una grande novità riguarderà il motore visto che nella passata stagione automobilistica era stata montata la versione 2016 del sei cilindri turo ibrido Ferrari.Questa volta, però, la ...

Formula 1 - sulla neve con Bottas : 'Hamilton? Nessuno è imbattibile. Quest'anno ci provo' : Anche se è proprio il campione del mondo e compagno di squadra Lewis il suo principale punto di riferimento: "Lewis si è dimostrato fortissimo, in certi casi troppo veloce. Ma è il mio punto di ...

Formula Uno - ascoltate il primo 'vagito' del nuovo motore Ferrari : TORINO - Un'emozione scorre lungo il web. E sulla schiena di milioni di appassionati Ferraristi. Da Maranello ecco le prime 'parole' o il primo 'vagito' del nuovo motore Ferrari 2018. Il team della ...