Formula E | al via registrazioni online per accedere gratuitamente

Formula 1 - GP Australia : spostati i semafori del via per problemi di visibilità con Halo : L' Halo , una delle novità del Mondiale di F1, ha superato il test in pista nei test di Barcellona, eppure una prima modifica si è già resa necessaria. Nessun intervento sul cupolino che garantisce ...

Formula 1 - domenica in Australia il via con il primo gran premio : provaci ancora - Seb : domenica nessuno potrà più nascondersi, come è successo nei test di Barcellona. Il GP d'Australia a Melbourne, che dal 1996 tradizionalmente apre il Mondiale di Formula 1, sarà la prima prova della ...

Formula 1 - ancora una settimana al via del Mondiale 2018 : Abbiamo aspettato, abbiamo curiosato, abbiamo immaginato come sarebbe potuto essere dopo i test di Barcellona. Ora, invece, l'attesa è quasi finita. ancora qualche giorno di "quiete" e poi, il 25 ...

Gare di Formula 1 in diretta streaming via internet : ecco F1 TV : Diversamente, il servizio gratuito, sarà disponibile "quasi in tutto il mondo" al lancio, come complemento al servizio a pagamento che risulta certamente più appetibile. A noi F1 TV Pro sembra un'...

Formula E - sabato il via all'ePrix di Santiago del Cile : La Formula E sbarca in Cile per il primo ePrix di Santiago del Cile su un circuito completamente nuovo , prima gara di tre che si correranno in America Latina, . Serge Grisin, Formula E Championship ...

Formula 1 - cambiano gli orari : in Europa Gran Premi al via alle 15.10 : Nuovi orari Formula 1, dopo l'eliminazione delle "ombrelline" si spostano anche le partenze dei Gran Premi: in Europa si comincerà più tardi. L'articolo Formula 1, cambiano gli orari: in Europa Gran Premi al via alle 15.10 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula 1 - si cambia : i Gran premi in Europa al via alle ore 15.10 : Novità nell'orario di partenza dei Gran premi di Formula 1 per la stagione 2018. Quelli in Europa non scatteranno più alle tradizionali 14, ma alle 15:10. Come per il taglio delle 'grid girls', anche ...

La Formula 1 dice addio alle “ombrelline” - dalla prossima stagione niente ragazze al via : A partire dalla prossima stagione scompariranno le “ombrelline”, le ragazze sulla griglia di partenza prima dei Gran Premi. ...

Formula 1 - Alfa Romeo Sauber : il 20 febbraio la presentazione via web : L'Alfa Romeo Sauber team ha ufficializzato la data di presentazione: la C37-Ferrari verrà svelata in streaming il 20 febbraio. I piloti che a cui sarà affidata la monoposto saranno il monegasco Charles Leclerc, vincitore lo scorso anno del titolo F2 e pilota Ferrari Driver Academy e lo svedese Marcus ...

Formula E : incontro con Mobility Manager aziende Eur su piano modifiche a viabilità/mobilità : Un incontro con i Mobility Manager delle aziende del quartiere Eur per presentare il piano delle modifiche alla mobilità che interesseranno le strade nel mese di aprile durante l’evento della Formula E. L’iniziativa si terrà lunedì 22 gennaio presso la Piccola protomoteca del Campidoglio: vi parteciperanno l’Assessore allo Sport Daniele Frongia l’Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo, […] L'articolo Formula E: incontro con Mobility ...