Formula 1 | gli stipendi dei piloti

Roma – Formula E – "In seguito alle numerose richieste di partecipazione all'E-Prix inaugurale di Roma, siamo lieti di annunciare la disponibilità di ulteriori 15.000 ingressi...

Formula 1 2018 - il calendario delle gare e gli orari : Dal Gp di Australia ad Abu Dhabi, ecco la nuova stagione del mondiale. Vettel contro il monopolio Mercedes

Formula 1 - semafori accesi : il Circus prepara la battaglia : Pronti ad accendere i motori. Nel paddock, mentre i meccanici finiscono di montare le monoposto, cresce l'eccitazione di squadre e piloti. Sembra essere assodato che anche quest'anno la sfida per il ...

La nuda proprietà - una Formula apprezzata dagli italiani : È al sud che si risparmia di più acquistando una casa in nuda proprietà La nuda proprietà è un atto di compravendita non molto noto al grande pubblico, di certo è un contratto che può comportare diversi vantaggi sia per chi vende che per chi acquista. In questo periodo, che vede la popolazione italiana affacciarsi di nuovo fiduciosa sul mercato degli investimenti, sembra un controsenso affermare che l’offerta degli immobili venduti in nuda ...

Formula 1 - Vettel/ "Battere Hamilton o Alonso mi dà orgoglio e sulle ombrelline..." : Formula 1, Vettel: "Battere Lewis Hamilton o Fernando Alonso mi dà orgoglio". Il pilota sottolinea anche di essere d'accordo con l'abolizione delle ombrelline con al loro posto i bimbi.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Formula Uno - a metà giornata il miglior tempo è di Ricciardo davanti a Hamilton e Vettel : È di Daniel Ricciardo il miglior tempo a metà della seconda giornata di test sul circuito catalano di Montmelò. L'australiano della Red Bull gira, con gomme iper-soft, in 1'18'047 precedendo l'inglese ...

Formula 1 e MotoGp 2018 su Sky : le gare - i programmi - gli appuntamenti : La Ferrari da una parte e Andrea Dovizioso dall’altra. Se si parla di gare, saranno loro i grandi protagonisti italiani della stagione dei motori che si aprirà il 18 marzo a Doha col Motomondiale, per poi proseguire la settimana dopo con il primo impegno della Formula 1 a Melbourne. È così almeno secondo Sky, e se era logico aspettarsi che nel presentare l’annata delle quattro ruote la tv satellitare puntasse sul Cavallino Rampante, ...

Formula 1 - Vettel miglior tempo e tanti giri nei test del Montemelò : Il tempo fatto segnare questa mattina da Sebastian Vettel è rimasto il migliore nella prima delle quattro giornate di test invernali pre-campionato in corso sul circuito del Montmelò, le ultime prima ...

Sports TV - Applicazione Per Vedere Il Meglio Del Calcio - Formula 1 - Wrestling - Boxing e Altro su Android - Sports Tv - : Sabato 03 Marzo 2018, Ancora una nuova Applicazione dedicata allo streaming Per Vedere Il Meglio Del Calcio, Formula 1 , Wrestling, Boxing e Altro su Android Ritorniamo a aparlare di applicazioni per la visione di contenuti sportivi , oggi vogliamo segnalarvi Sports ...

I test di Formula 1 2018 da Barcellona : a Ricciardo il miglior tempo - terzo Raikkonen : 16.30 - Dopo la giornata di test, su Sky Sport F1HD , canale 207, lo speciale Race Anatomy alle 20.00. 16.26 - Alonso gira in 1'21''3. 16.17 - Ora è Alonso l'unico a girare. Visto il meteo, difficile ...

Ferrari : la nuova monoposto di Formula 1 ha il Quadrifoglio Verde di Alfa Romeo : Ritornando a Ferrari , proprio oggi è stata ufficializzata la nuova vettura durante un evento trasmesso online a cui hanno assistito tantissimi fan situati in tutto il mondo. La scuderia della casa ...

Coppa Italia - al vaglio la nuova Formula : tutte le novità : L’attuale formula della Coppa Italia non convince affatto. Le gare giocate in casa dalle big con stadi spesso vuoti e la semifinale andata e ritorno a differenza degli altri turni lasciano a dir poco perplessi. Si sta dunque studiando una nuova formula che possa garantire pubblico e spettacolo facendo contenti un po’ tutti. La Lega di Serie A sta dunque vagliando alcune modifiche da apportare per cambiare in maniera migliorativa la ...

Formula Uno - l'Alfa Romeo Sauber toglie i veli : pronta per i test di Barcellona : Finalmente la nuova Alfa Romeo Sauber ha tolto i veli e lunedì 26 febbraio la monoposto farà il suo debutto nei test di Barcellona. La scintillante vettura presenta una livrea bianca e rossa, anche se questo dettaglio era già stato anticipato nel mese di dicembre. Una grande novità riguarderà il motore visto che nella passata stagione automobilistica era stata montata la versione 2016 del sei cilindri turo ibrido Ferrari.Questa volta, però, la ...

Aumentano gli acquisti immobiliari con la Formula della nuda proprietà : Aumenta l’acquisto di nuda proprietà immobiliare per finalità abitative piuttosto che di investimento, secondo quanto rileva l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa per il 2017. Il 27,3% degli acquisti di nuda...