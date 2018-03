Formula 1 - Ferrari | Vettel annuncia il nome della sua SF71H

Ecclestone : "Ferrari vuol dire più soldi per tutti. Senza non esiste la Formula1" : Allora parliamo della politica che porta avanti Liberty Media per avere una F.1 vincolata da motori standardizzati, per ridurre i costi e aprire a nuovi partecipanti, nonostante Ferrari e Mercedes ...

Formula 1 - Ricciardo : 'Mercedes ancora favorita - dietro sfida aperta tra Red Bull e Ferrari : È la previsione del pilota della Red Bull Daniel Ricciardo sul prossimo campionato del mondo di F1, che partirà domenica prossima in Australia. 'Arriviamo all'esordio di Melbourne molto più preparati ...

Formula 1 - Jean Todt sfida la Ferrari 'Sono liberi di andarsene - ma mi auguro che non lo facciano' : Jaen Todt è al suo terzo e ultimo mandato come presidente della Federazione Internazionale Automobile, oltre ad essere ambasciatore ONU per la sicurezza stradale, e in un'intervista a La Stampa parla ...

Formula1 Wolff : "Sarà lotta a tre con Ferrari e Red Bull" : Alla vigilia del GP di Melbourne, che dà il via alla stagione 2018 del mondiale di Formula 1, Toto Wolff, Ceo e team Principal della pluridecorata Mercedes allarga la platea della lotta iridata anche ...

Formula 1 - come si presentano Mercedes - Ferrari e Red Bull in Australia : Mercedes: il giudizio La Mercedes in questi test è sembrata essere la vettura più performante. Il team non ha mai cercato la prestazione girando sempre con mescole piuttosto dure e con un certo ...

Formula 1 2018 - Ferrari : le prime novità. Analisi tecnica : I test pre-stagionali disputati sul tracciato di Barcellona si sono conclusi ed i team avranno una grossa quantità di dati da analizzare per arrivare molto preparati alla gara inaugurale di Melbourne ...

Formula 1 - ottimi tempi ai test per la Ferrari : ma le Mercedes non hanno spinto : Non bastano gli ottimi tempi delle due Ferrari ai test di Barcellona per far tornare a casa sereni gli uomini della scuderia di Maranello. Nella classifica di precampionato sono le Rosse a registrare ...

Formula 1 - TEST BARCELLONA 2018/ Diretta Montmelò - tempi : Raikkonen vola - ma Ferrari non ha ancora colmato gap : Diretta TEST FORMULA 1 BARCELLONA: info streaming video e tv, classifica dei tempi della 8^ e ultima giornata di prove a Montmelò. ancora Ferrari Show in pista oggi?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:56:00 GMT)

Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona : i muscoli Ferrari. Streaming video-tv - classifiche tempi : Diretta Test Formula 1 Barcellona info Streaming video e tv, classifica e tempi della settima giornata di prove sul circuito del Montmelò per il 2018.

Formula1 Zak Brown - assist alla Ferrari : "Sto con Marchionne e Wolff" : Vogliamo tutti restare in questo sport, ma Liberty Media e Fia devono affrontare velocemente i problemi e mettere sul tavolo al più presto le loro idee in modo concreto, come ha chiesto Marchionne". ...

Kimi Raikkonen sta male/ Forfeit del pilota della Ferrari ai test di Formula 1 : Kimi Raikkonen sta male: Forfeit del pilota della Ferrari ai test di Formula 1. Il finlandese colpito nella notte da indisposizione gastrica, ha lasciato la propria monoposto a Vettel(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:10:00 GMT)

Ferrari - Marchionne/ "Formula E? Non siamo pronti. Marchio Maserati sulle Haas? Ci stiamo pensando" : Ferrari, parla Marchionne: “Liberty non capisce un tubo di aspetti tecnici, pronti a dire addio”. Il presidente della Rossa di Maranello, attaccata nuovamente i padroni della Formula 1(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 00:50:00 GMT)

Formula 1 - Wolff : 'Sembriamo vicini - Red Bull forse più di Ferrari' : La Mercedes è tornata in pista a Barcellona per i test prima dell'inizio della nuova stagione. Valtteri Bottas ha girato in mattinata, mentre Lewis Hamilton è stato impegnato soprattutto nel ...

FERRARI - MARCHIONNE/ La rossa lascia la Formula 1? Se non verrà protetto il suo valore come costruttrice... : FERRARI, parla MARCHIONNE: “Liberty non capisce un tubo di aspetti tecnici, pronti a dire addio”. Il presidente della rossa di Maranello, attaccata nuovamente i padroni della Formula 1(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 16:50:00 GMT)