Foreste | Italia in controtendenza

Giornata internazionale delle Foreste : l’Italia ricoperta per oltre un terzo da boschi - in 100 anni superficie raddoppiata : In tutto il mondo, le foreste coprono poco meno di 4 miliardi di ettari; questa superficie è in graduale e costante riduzione e degradazione a causa delle trasformazioni di questo prezioso patrimonio che viene destinato a colture agrarie o, ancora, peggio, a usi infrastrutturali quali edifici, strade, aeroporti, parcheggi. Su scala globale, ogni anno viene distrutta una superficie di foreste pari a circa la metà del territorio italiano (più o ...

Giornata Mondiale delle Foreste : Greenpeace denincia tagli illegali in Amazzionia mentre in Italia arriva la leader indigena : 1/8 Fábio Nascimento ...

GreenPeace : “Preoccupa la legge italiana sulle Foreste in via di approvazione” : Il decreto legislativo sulla revisione della normativa nazionale in tema di foreste e filiere forestali – in attuazione dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 – che potrebbe essere approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri ha aspetti preoccupanti che consigliano un ripensamento, peraltro auspicato da una parte consistente del mondo accademico e delle associazioni ambientaliste. “Il testo del decreto legge sulle ...