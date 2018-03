Fondazione Barilla | il lavoro del futuro è green | smart e social

Giornata Mondiale dell'Acqua - la Fondazione Barilla : '4 persone su 10 sono in emergenza idrica' : 'L'agricoltura è il settore che richiede la maggiore quantità di acqua dolce al mondo. Richiesta destinata a crescere, visto che nel 2050 la popolazione arriverà a 9 miliardi di persone e che dovremo ...

Giornata Mondiale dell’Acqua - Fondazione Barilla : “4 persone su 10 non hanno ancora sufficiente acqua - ma basterebbe ripensare il modo per produrre il cibo per migliorare” : Il Pianeta è ricoperto di acqua ma, dei circa 1,4 miliardi di km3 che si contano sulla Terra, solo lo 0,001% del totale (tra i 9 e i 14.000 km3) può essere prelevata per uso umano[1]. In pratica, se tutta l’acqua del mondo fosse 1 litro, quella disponibile starebbe in mezzo cucchiaino di caffè[2]. La scarsità di acqua oggi colpisce 2 miliardi di persone in moltissimi Paesi del mondo[3]: 4 persone su 10[4] non hanno accesso a sufficienza a questa ...

Fondazione Barilla : Al via BCFN YES! - il concorso che premia i migliori progetti scientifici che aiutano a salvare il Pianeta : 135 proposte provenienti da 43 Paesi distribuiti nei 5 continenti: con questi numeri si è chiusa a dicembre 2017 la sesta edizione di BCFN YES! (Young Earth Solutions), la competizione internazionale per giovani ricercatori under 35 promossa dal Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN). A distanza di pochi mesi dalla cerimonia di premiazione, è partita la call to action per la nuova edizione – la settima – di questa iniziativa. Fino al 14 ...

Fondazione Barilla : “In Italia buttiamo 145kg di cibo pro-capite l’anno - come 1.500 piatti di pasta o 1.000 mele” : 750 miliardi di euro l’anno, ovvero quasi il doppio del PIL Italiano nel 2017. A tanto ammonta il valore economico del cibo buttato e sprecato ogni anno nel mondo. Parliamo di circa 1,3 miliardi di tonnellate di alimenti che vengono gettate prima di arrivare sulla nostra tavola. Eppure, basterebbe un quarto di quello stesso cibo per sfamare gli oltre 815 milioni di persone che soffrono la fame. Ma lo spreco di cibo non è solo un problema ...