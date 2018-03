Florenzi | “farà più fatica la Roma con il Barcellona che l’Italia contro l’Argentina”

calcioweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) ”Farà piùlacon ilche l’Italial’Argentina”. E’ il pensiero di Alessandroprossimo ad affrontare Messi tre volte nelle prossime settimane: venerdì a Manchester nella prima delle due amichevoli in terra inglese, poi in Champions League. ”Lafaticherà più dell’Italia perché illavora e gioca insieme da tempo, le nazionali invece lo fanno poche volte l’anno” ha evidenziato l’esterno giallorosso e della Nazionale che a domanda sul contratto in scadenza nel 2019 ha tagliato corto: ”Non è un problema che mi assilla, vado avanti per la mia strada pensando a fare meglio possibile in campo”. I pensieri maggiori semmai, adesso, riguardano il rilancio azzurro dopo il mancato approdo ai Mondiali: ”Siamo tutti consapevoli della brutta figura anche se sono convinto ...