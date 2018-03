Firenze Oggi la Giornata Mondiale sull’acqua

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora - a Firenze rapisce una bimba e minaccia di gettarla in un fiume (18 marzo) : Ultime notizie di oggi, 18 marzo 2018: Afrin, guerra in Siria. Turchi annunciano la presa dell'enclave con Erdogan: curdi smentiscono; telefonata Salvini-Di Maio. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:02:00 GMT)

Pioggia di ricorsi (anche Pd) contro il raddoppio dell'aeroporto di Firenze voluto dal "Nazareno toscano" : Una Pioggia di ricorsi sta per abbattersi sulla seconda pista dell'aeroporto di Firenze-Peretola. Lì, dove le ultime roccaforti del renzismo hanno resistito, seppur con qualche perdita, al tracollo elettorale del 4 marzo, il singolare scontro politico per l'ampliamento dell'Amerigo Vespucci che vede renziani contro renziani sta per finire nelle aule giudiziarie: entro il 21 marzo dovranno essere depositati al Tar i ricorsi già ...

Firenze - turista Usa fa pipì sotto la Loggia dei Lanzi : multa dai 5 ai 10mila euro : Protagonista del gesto un 21enne del New Jersey che ripreso dalle telecamere è stato subito avvistato e bloccato dalla polizia municipale. Salata la multa che dovrà pagare.Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Firenze - migliaia di senegalesi a corteo Ivy Diene (10 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: prove di alleanza politica per tutti i partiti. Firenze, migliaia di senegalesi a corto Ivy Diene, l'ambulante ucciso "per caso" (10 marzo 2018).(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:20:00 GMT)

Astori - oggi lutto cittadino a Firenze : un minuto di silenzio e saracinesche abbassate : ... in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione e di approfondimento sul tema del valore dello sport e del calcio in particolare.

In 10 mila oggi per i funerali di Astori Dopo Firenze - l'addio in Val Brembana : Il triste giovedì d'addio a Davide Astori inizierà questa mattina a Firenze alle 10, nella Basilica di Santa Croce, col funerale per quella vita spezzata nel sonno di sabato notte, a 31 anni.

Davide Astori oggi i funerali a Firenze : Ieri migliaia di persone in fila alla camera ardente a Coverciano del calciatore 31enne morto nel sonno a Udine il 4 marzo scorso

Astori - oggi la camera ardente a Firenze : segui la diretta dalle 15 : Davide Astori torna a Firenze. La salma del capitano della Viola è già partita da Udine per raggiungere Coverciano, dove nel pomeriggio sarà allestita la camera ardente. La Procura aveva firmato ieri ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per pioggia e ghiaccio a Firenze : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischio idraulico nel reticolo minore su tutto il territorio metropolitano per la giornata di oggi. Stesso codice, ma fino a domenica mattina, nel reticolo principale fino alla mattina di domenica per le zone dell’Arno-Valdarno Superiore e Inferiore, dell’Arno a Firenze e in Valdelsa-Valdera. Potrà nevicare fino a stasera anche a quote ...

Neve su Genova e Firenze - pioggia e gelo al Centro-Nord. Anche oggi scuole chiuse e treni a rischio : "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche". Rfi riduce i treni del 50%

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : stupro Firenze - studentesse interrogate "domande sadiche" - 14 febbraio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: stupro Firenze, studentesse interrogate per 12 ore, 'domande sadiche'. Non accenna a placarsi rimborsopoli M5s.

Firenze. Rossi visita oggi due Istituti tecnici superiori : Il Governatore della Toscana e l’assessore regionale all’istruzione visiteranno oggi due Istituti tecnici superiori (Its) – scuole di alta specializzazione