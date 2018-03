Fiorentina alla francese | ma mancano due giocatori all' appello

Morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina - ecco cosa si è saputo sulla sua compagna che - dal giorno del dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...

Serie A Fiorentina - alla Viareggio Cup Chiesa legge il giuramento : Nel nome dello sport che pratichiamo con passione e ci impegniamo a onorare con agonismo, lealtà e correttezza, consci che esso debba rappresentare, oltre ad una palestra di sane e nobili virtù, ...

Fiorentina e Cagliari - tributo da brividi per Davide Astori : emozione e lacrime al Franchi e alla Sardegna Arena : Fiorentina e Cagliari, tributo da brividi per Davide Astori: emozione e lacrime al Franchi e alla Sardegna Arena Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina E Cagliari- emozione e lacrime per l’omaggio a Davide Astori da parte del popolo fiorentino e da parte dei tifosi del Cagliari. Nel match tra Fiorentina e Benevento, andato in scena al Franchi alle ...

“Nel nome di Astori”. L’omaggio da pelle d’oca dello stadio a Davide. Succede al minuto 13 della partita tra Fiorentina e Benvento. Immagini che spaccano il cuore - destinate a passare alla storia : La Fiorentina è da poco scesa in campo per effettuare il riscaldamento prima del match di campionato con il Benevento. Tutti i calciatori indossano la maglia numero 13 di Davide Astori, il capitano viola morto domenica scorsa durante la notte alla vigilia del match con l’Udinese. La squadra viola è stata accolta da un lungo applauso del pubblico dello stadio ‘Artemio Franchi’. In curva Fiesole toccante striscione ...

Juve - Pessotto : 'Vicini alla famiglia di Astori e alla Fiorentina' : Gianluca Pessotto , team manager della Juventus Primavera , ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro la Fiorentina : 'E' stata una settimana intensa e difficile per tutti, la Juve ha voluto essere vicina non solo alla famiglia di Astori, ma anche alla Fiorentina stessa ...

Astori - la camera ardente : De Rossi accanto alla bara. Presenti - oltre ai giocatori della Fiorentina - Belotti - De Silvestri e Ljajic : Aperta al Centro tecnico federale di Coverciano la camera ardente di Davide Astori. La salma del capitano della Fiorentina è arrivata da Udine a Firenze poco prima delle 15,30. Già molte le persone in ...

Astori : Fiorentina alla camera ardente : ANSA, - FIRENZE, 7 MAR - Mentre continua la processione di tifosi e gente comune a Coverciano per dare l'ultimo saluto a Davide Astori, al Centro tecnico federale è arrivata al completo anche tutta la ...

Astori - folla alla camera ardente : centinaia di tifosi in fila - la Fiorentina annulla l'allenamento : Tantissime persone sono arrivate per la camera ardente per il capitano della Fiorentina. La salma di Davide Astori è arrivata a Coverciano, accompagnata da uno dei fratelli maggiori, Marco....

Davide Astori - contratto rinnovato alla Fiorentina. Poi la smentita : "Ma siamo pronti a farlo" : La notizia annunciata ieri da Giovanni Malagò è stata smentita, ma la Fiorentina si sta muovendo per rinnovare il contratto a Davide Astori, il capitano stroncato da un malore nel sonno...

“Rinviare Fiorentina-Benevento per diritto al lutto” - l’appello alla Lega Serie A : Mario Sconcerti lancia un appello. Il noto giornalista, parlando a RMC Sport, auspica senza mezzi termini il rinvio della gara tra Fiorentina e Benevento dopo la morte di Davide Astori. “Chi aveva conosciuto Astori in campo internazionale come capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale aveva imparato a capire e apprezzare la diversità di questo ragazzo, che senza essere un eroe e un santo era veramente una persona perbene. Credo che ...

DAVIDE ASTORI - IL GIORNO DOPO LA MORTE/ La Fiorentina rinnova il contratto e devolve l'ingaggio alla famiglia : Morto DAVIDE ASTORI, capitano della Fiorentina. famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 22:54:00 GMT)

Tragedia Astori - il toccante omaggio della Fiorentina alla famiglia - : Il destino è stato beffardo due volte con Davide Astori. Anzi, tre. Il capitano della Fiorentina è morto nella maniera più assurda e crudele, all'improvviso, nel sonno poche ore prima di guidare i ...

La Fiorentina rinnova il contratto di Astori : l'ingaggio alla famiglia : La morte di Davide Astori ha lasciato un vuoto profondo che difficilmente sarà colmabile anche a distanza di tempo. Il 31enne capitano della Fiorentina ha lasciato una compagna e una figlia di due anni ma la Fiorentina si è dimostrata una società davvero seria e di cuore. Il club dei fratelli Della Valle, infatti, ha deciso di rinnovare il contratto al capitano della viola e di devolvere l'intero ingaggio alla famiglia.Nella giornata di ...