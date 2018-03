Fino a 25 cm di neve | disagi e incidenti in Ofantina

Maltempo Friuli Venezia Giulia : neve sul Carso e in pianura - raffiche di Bora Fino a 103 km/h : In Friuli Venezia Giulia in queste ore sta nevicando sulla pianura centrale e sulla costa: i fiocchi sono caduti in particolare sull’Altipiano carsico, con accumuli di circa 4-5 centimetri, e dalle prime ore dell’alba si registrano disagi alla circolazione nella periferia di Trieste. Nevica da Udine in giù, e i fiocchi di neve stanno scendendo anche sulla costa. L’Osmer nel corso della notte ha registrato raffiche di Bora di ...

Allerta meteo Lombardia : rischio neve Fino a domani : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha confermato l’ordinaria criticita’ (codice giallo) per rischio neve, fino alle 24 di domani, lunedi’ 19 marzo, sulle zone omogenee NV-03 (Alta Valtellina, provincia di Sondrio), NV-06 (Prealpi bergamasche, provincia di Bergamo), ...

Maltempo - domenica di pioggia. Arriva Buran bis Fino a giovedì più freddo e neve : ROMA - 'Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere', diceva Igor di Frankestein Junior . E per ora è così. La domenica di questa terza settimana di marzo, per gran parte d'Italia è cominciata sotto una ...

Maltempo Francia - il Burian porta Fino a 12cm di neve al nord e uno shock termico di 16°C : previsti -6°C nei prossimi giorni [GALLERY] : 1/8 ...

In Nevegal si scia Fino al 18 ma si valuta anche Pasqua : Dipenderà dal meteo. Stasera ultima discesa in notturna con tariffa speciale. Il presidente Curti sulla stagione: 'È andata meglio ma un inverno non basta'

Maltempo USA - il ciclone Noreaster porta Fino a 60 cm di neve nel nord-est : strade impraticabili - blackout elettrici e una vittima [GALLERY] : 1/15 ...

Burian bis - torna gelo da Siberia/ Previsioni meteo - Pasqua sotto la neve? Colpo di coda inverno Fino a Roma : Burian bis, torna il gelo dalla Siberia. Primavera in ritardo come negli anni 90? Ancora freddo dopo un anticipo di Primavera: ma l'estate 2018 potrebbe essere più temperata(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Maltempo Piemonte : ad Alessandria caduti Fino a 90 cm di neve : “Dalla tarda sera del 28 febbraio a oggi nel territorio della provincia di Alessandria sono caduti dai 25-30 ai 60 centimetri di neve fresca in totale, con accumuli variabili tra i 10-15 delle zone di pianura agli oltre 70-90 di alcune alture appenniniche, dove era gia’ presente al suolo“: lo ha rilevato la Protezione civile di Alessandria, secondo cui l’evento è “da considerarsi raro, strettamente in relazione al ...

Allerta meteo Emilia Romagna : pioggia e neve Fino alla mezzanotte di domani : Allerta meteo dal mezzogiorno di oggi fino alle mezzanotte di domani sull’Emilia-Romagna, per piogge e neve. A lanciarla l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione Civile che ha individuato un ‘codice giallo’ per criticità idrogeologica e piogge sulla Romagna e sui bacini Emiliani centrali e orientali e, per neve, sui sui bacini Emiliani centrali, occidentali e orientali; sulla pianura Emiliana, sulla ...

Allerta meteo Liguria : ancora neve - allerta prolungata Fino alle 18 : Continua la fase di maltempo di stampo invernale che interessa buona parte della Liguria. La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo per neve diramata da Arpal e prolungata secondo fino alle 18 di oggi. Dopo il temporaneo miglioramento di venerdi’ in queste ore un nuovo peggioramento interessa la Liguria con piogge lungo la costa e nevicate, anche intense nelle zone interne. Precipitazioni diffuse, localmente a ...

Gelo - allerta neve Fino alle 15 | : L’allerta è arancione nell’entroterra savonese e genovese. Ieri nodo ferroviario al collasso: le testimonianze dei viaggiatori

Gelo - allerta neve Fino alle 15 | Video : L’allerta è arancione nell’entroterra savonese e genovese. Ieri nodo ferroviario al collasso: le testimonianze dei viaggiatori

Maltempo e gelo in Europa : la neve manda in tilt Berna e Zurigo - Fino a mezzo metro di neve nel Regno Unito : La neve ha provocato disagi ai pendolari in Svizzera, nelle aree di Berna e Zurigo: nella città sulla Limmat alcune linee di bus sono rimaste completamente bloccate, mentre gli automobilisti sono rimasti fermi in lunghe code. La situazione è tornata lentamente alla normalità. Situazione analoga a Berna, dove i treni hanno subito ritardi per l’intensa nevicata. La tratta ferroviaria Worblaufen-Berna è rimasta interrotta per diverse ore, con ...

Maltempo Germania : il Burian porta ancora neve e temperature gelide Fino al weekend : In Germania le persone farebbero bene a non considerare nemmeno l’idea di mettere via i vestiti più pesanti. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha dichiarato che oggi, 1 marzo, le temperature non saliranno oltre i -7°C lungo il confine con la Polonia. La temperatura più alta su tutto il Paese, invece, sarà di 1°C: le regioni intorno ai fiumi Mosella e Reno nell’ovest del Paese potranno godersi questo lusso. Anche gran parte della Germania ...