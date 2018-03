Finanziamenti illeciti dalla Libia indagato Nicolas Sarkozy Ecco chi accusa l' ex

Finanziamenti illeciti dalla Libia indagato Nicolas Sarkozy/ Lui nega di aver preso soldi per le elezioni : Finanziamenti illeciti dalla Libia indagato Nicolas Sarkozy: lui nega di aver preso soldi per le elezioni. Dopo lo stato di fermo durato 48 ore, finisce nel registro degli indagati(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:12:00 GMT)

Nicolas Sarkozy è formalmente indagato per avere ricevuto Finanziamenti illeciti nel 2007 : L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è formalmente indagato con l’accusa di avere ricevuto finanziamenti illeciti durante la campagna elettorale del 2007, che portò poi alla sua rielezione: secondo l’accusa, la campagna elettorale di Sarkozy avrebbe ricevuto soldi non dichiarati provenienti The post Nicolas Sarkozy è formalmente indagato per avere ricevuto finanziamenti illeciti nel 2007 appeared first on Il Post.

Sarkozy indagato e posto sotto controllo giudiziario per i Finanziamenti illeciti dalla Libia : “Ha negato tutto” : Ha negato tutto ma è stato posto “sotto controllo giudiziario“. Una misura simile alla libertà condizionata quella imposta a Nicolas Sarkozy. L’ex presidente della Francia, dunque, dovrà informare il giudice sui propri spostamenti, e non potrà recarsi all’estero né contattare o incontrare determinati individui. Dopo due giorni di fermo Sarkozy è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta dei ...

Nicolas Sarkozy indagato per i Finanziamenti illeciti dalla Libia : L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. Lo scrive Le Monde sul suo sito.Dopo due giorni in stato di fermo, l'ex presidente della Repubblica di Francia è formalmente indagato per "corruzione passiva, finanziamento illegale della campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici".Sarkozy ...

