Filippo Nardi a Mattino 5 | nuove dichiarazioni su Bianca Atzei

Filippo Nardi su Francesco Monte e Paola : “Dormo con loro” : Francesco Monte e Paola Di Benedetto dormono insieme a Filippo Nardi A Mattino 5 Federica Panicucci ha avuto come ospiti Paola Di Benedetto e Filippo Nardi, due ex naufraghi molto amati (nonostante siano stati eliminati dal pubblico da casa). Paola Di Benedetto ormai è molto presa da Francesco Monte e in qualsiasi trasmissione televisiva vada ci tiene a ribadire il fatto di non essere ancora totalmente innamorata di lui. Per ora si gode le ...

Paola di Benedetto a letto con Francesco Monte e Filippo Nardi/Balestri : "amore mediatico? Non farlo soffrire" : Paola di Benedetto a letto con Francesco Monte e Filippo Nardi in albergo, a Mattino 5, la rivelazione sull' amore e il "triangolo" mediatico, Marco Balestri teme il peggio per il tronista(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:39:00 GMT)

Pomeriggio 5 - Filippo Nardi : "Coinvolto nel canna-gate - campionatemi un capello" (video) : Sembra che il caos del canna gate partito dall'Isola dei Famosi non voglia accennare a spegnersi. Tra decine di servizi di Striscia la notizia, talk a Pomeriggio5 e Domenica Live, pare non se ne viene a capo. Dopo la macchina della verità, arriva il campionamento del capello, a citarlo è Filippo Nardi durante la puntata di Pomeriggio Cinque dopo che Eva Henger ha citato anche il suo nome nel caso:Eva Henger mi ha nominato nel canna-gate, mi ...

Filippo NARDI/ Con l'aiuto del figlio Zachary vuole imparare a fare il padre (Isola dei Famosi 2018) : FILIPPO NARDI ospite dell'Isola dei Famosi 2018: rivela il suo rapporto con Zachary e parla dei suoi progetti futuri anche al di fuori della televisione. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:47:00 GMT)

Filippo Nardi preoccupato per Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Filippo Nardi in ansia per l’amica Rosa Perrotta Intervenuto a Ultime dall’Isola, Filippo Nardi ha dichiarato di essere preoccupato per Rosa Perrotta. Il motivo? L’ex protagonista del Grande Fratello ha confidato di vedere la nuova amica molto sofferente in Honduras. Soprattutto nell’ultimo periodo, dopo le numerose litigate con Alessia Mancini e l’approdo […] L'articolo Filippo Nardi ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi risponde a Eva Henger : "Non assumo stupefacenti" : Filippo Nardi, eliminato dall'Isola dei Famosi, negli studi di Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin l'esperienza in Honduras, parlando anche del rapporto con il figlio Zach, che oggi ha 16 anni. All'Isola gli ha dedicato una commovente lettera, in cui gli ha chiesto scusa per essere stato assente quando era piccolo. Filippo, infatti, era sempre in giro per lavoro e non c'era mai, con il figlio gli è mancata la quotidianità. Grazie ...

Domenica Live - Eva Henger contro Filippo Nardi : ‘Ha insultato la mia famiglia’ : Nello studio di Domenica Live, durante la puntata di Domenica 18 marzo, volano moderatamente gli stracci tra Filippo Nardi e Eva Henger, due ex naufarghi protagonisti di una querelle proprio ai blocchi di partenza del reality selvaggio di Canale 5. Barbara D’Urso spiega nel dettaglio il motivo del contendere, ovvero che Nardi avrebbe mostrato una sorta di fastidio nei confronti della famiglia di Eva, venuta a salutare l’attrice prima di partire ...