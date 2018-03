Fiba Europe Cup | Daye e Peric stendono Novgorod Avellino pareggia ancora

Basket - Fiba Europe Cup 2018 : Venezia e Sassari ipotecano la qualificazione. Clamoroso pareggio di Avellino : Due vittorie ed un Clamoroso pareggio per le squadre italiane impegnate nell’andata degli ottavi di finale della FIBA Europe Cup. La Reyer Venezia e la Dinamo Sassari ipotecano la qualificazione, mentre la Sidigas Avellino si giocherà tutto al ritorno. Dominio assoluto di Venezia contro gli ungheresi dell’Egis Kormend per 83-51. Primo quarto che ha visto i magiari avanti di tre punti, poi nei successivi tre quarti i veneti si sono ...

