Fedez papà | «Leone? Me senza difetti»

“La prima foto!”. Baby Raviolo è uno splendore. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è nato - ma nessuno lo aveva ancora visto. Ora mamma e papà presentano Leone ai fan : Nonostante da parte dei diretti interessati non ci fosse stata nessuna conferma, la notizia era trapelata: Leone Lucia Ferragni è nato . Il figlio letto di Chiara e Fedez è venuto alla luce, ma soltanto adesso spunta la foto del bebè sui social dei genitori. La lieta novella in un batter d’occhio è rimbalzata dagli Stati Uniti all’Italia: Baby Raviolo è nato al Cedars-Sinai di Los Angeles (dove ha partorito anche Beyoncé), mamma e figlio ...

Chiara Ferragni e Fedez / Il corso pre parto diventa social : "Un neo papà ha mai vomitato?" : Le settimane passano in fretta e presto Chiara Ferragni e Fedez stringeranno tra le braccia il piccolo Leone ma fino ad allora ecco l'ultimo sacrificio: un corso pre parto "horror"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:47:00 GMT)

Fedez/ Playlist per Leone : Chiara Ferragni saluta il papà Marco : Fedez fa ascoltare al piccolo Leone nella pancia di Chiara Ferragni le sue canzoni. Il bambino sussulta ascoltando "Vorrei ma non posto", canzone galeotta per la coppia.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:22:00 GMT)