Fedez & Ferragni | ecco perchè il figlio si chiama Leone Lucia

Blastingnews

: SCUSATE MA FEDEZ E CHIARA (ravioli) HANNO DATO ALLA LUCE LEONE PROPRIO NELLA GIORNATA NAZIONALE DEI RAVIOLI. - trash_italiano : SCUSATE MA FEDEZ E CHIARA (ravioli) HANNO DATO ALLA LUCE LEONE PROPRIO NELLA GIORNATA NAZIONALE DEI RAVIOLI. - XFactor_Italia : Diamo il benvenuto a Leone, il royal baby di #XF12! ?? Congratulazioni a mamma @ChiaraFerragni e papà @Fedez da part… - stanzaselvaggia : Nato Leone, figlio di Fedez e Ferragni. È del segno dei pesci. Chiuso il primo contratto da testimonial con Rio Mare. -

(Di giovedì 22 marzo 2018)e Chiarasono diventati genitori VIDEO. La notizia ha ormai fatto il giro del web e la coppia più social del momento non ha ovviamente fatto mistero della cosa, pubblicando praticamente quasi in tempo reale le foto del loro bambino. Tante pose dolci e tenere che ritraggono il bebè tra le braccia di mamma Chiara e del papa' #, la coppia più chiacchierata ma anche più ta di facebook, instagram, twitter e praticamente tutto il mondo social. Lui,, giovane rapper che proprio su youtube ha iniziato a pubblicare i video amatoriali delle sue canzoni, è presto diventato uno degli astri nascenti della musica italiana e oggi, in compagnia dell'amico e collega diventato ormai quasi come un fratello J-Ax, con cui ha intrapreso di recente una proficua collaborazione, riempie i palazzetti di tutta Italia. Lei, #chiara, giovane e bella fashion blogger ha ...