Fedez e Chiara Ferragni con Leone | il rientro a casa dopo il parto | il “Royal Baby”

Fedez e Chiara Ferragni - Fiorello sul loro bimbo Leone : “Dopo 24 ore di vita ha fatto già il primo rap - e ce l’abbiamo noi” (AUDIO) : Fiorello non sbaglia un colpo. Ed è cosa risaputa. Così è stato anche ieri sera, quando ha dedicato qualche minuto e addirittura un pezzo rap al “caso rosa” delle ultime ore: la nascita del piccolo Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni. “Ho visto la foto di questo bimbo bellissimo avvolto dai tatuaggi… Si perché c’è questa foto bellissima dove c’è Fedez che lo tiene in braccio, una magia, devo dire ...

Chiara Ferragni e Fedez tornano a casa : Si torna a casa. Chiara Ferragni, 30 anni, e Fedez, 27, hanno lasciato il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dove Leone è venuto al mondo lo scorso 19 marzo. E per la prima volta in tre hanno fatto rientro a casa. Con loro anche i quattro nonni. Ad accoglierli Matilda, il bulldog francese di Chiara, che ha il merito di aver fatto iniziare la loro storia d’amore. LEGGI ANCHE Le lacrime più belle di Chiara Ferragni: «Quando Leo è ...

Chiara Ferragni e Fedez - ecco la prima foto di Leone : Papà Fedez l’aveva detto subito, fin dalla prima ecografia: «Ha la mia bocca». E la prima foto di Leone Lucia Ferragni, arrivata sul profilo Instagram di mamma Chiara, sembra confermarlo. Leone, 2 giorni, dorme sereno in una tutina a righe. Ha già tanti capelli. Biondi. Quelli sembrano essere, invece, un marchio di casa Ferragni. Il classico gioco «a chi somiglia?» è già iniziato. LEGGI ANCHELe lacrime più belle di Chiara Ferragni: «Quando ...

Chiara Ferragni racconta com’è stato il parto insieme a Fedez : Fedez sempre accanto a Chiara Ferragni durante il parto La nascita di Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, ha fatto emozionare tutti e tantissimi sono stati i commenti che molti vip sia del nostro paese che all’estero hanno voluto scrivere sotto la foto che ritraeva finalmente la famiglia con il nuovo arrivato. L’immagine ha raggiunto in poco tempo più di 2 milioni di likes e la notizia sulla nascita del piccolo ...

Fedez e Chiara Ferragni - il figlio Leone è già una star (e arriva la prima pubblicità “dedicata”) : Leone Lucia Ferragni è nato da poche ore ed è già una star. Non si contano i tweet dedicati al figlio di Fedez e Chiara Ferragni e, udite udite, è arrivata anche la prima pubblicità ‘dedicata’: l’azienda LeBebé, specializzata in accessori per bambini, ha acquistato uno spazio pubblicitario in alcuni quotidiani per mostrare un ciondolo a forma di Leone con tanto di hashtag #fieradiesseremamma. Leone, fashion blogger in fasce. E ...