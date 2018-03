Fed torna colomba sui tassi I dazi non spaventano Powell

Contenziosi - Fede e politica : torna Vox Populi : Ma con questi ospiti Michele D'Alessio parlerà anche di politica. Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del quotidiano isNews: manda ISCRIVIMI ...

Tennis - Del Potro in Paradiso : "Sì - sono tornato". Federer : "Meglio perdere così" : Ho stupito me stesso, ora voglio stupire il mondo del Tennis. Ho vissuto momenti durissimi, voglio non pensarci più. Sto cercando di vivere la mia vita al massimo, giocando al meglio delle mie ...

ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - Federica Pirri torna in studio e accusa : "Sei falsa - tra te e Giorgio 3 baci..." : Nella puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne, ANNA TEDESCO decide di lasciare lo studio dopo un confronto con Federica Pirri, ex dama del programma.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Britney Spears torna alla ribalta. L’ex Federline rivendica i meriti e chiede 20mila dollari in più al mese per l’assegno di mantenimento : Il ballerino Kevin Federline ha chiesto a Britney Spears un aumento dell’assegno di mantenimento per poter continuare a “garantire ai figli uno stile di vita agiato“. Sono passati ormai più di 10 anni da quando la coppia ha divorziato e Federline – che ha la custodia di Sean Preston e Jayden James, rispettivamente di 12 e 11 anni – lamenta il fatto che i 20mila euro al mese che la cantante gli versa per il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 – I convocati dell’Italia per le gare di Lathi. Torna Federico Pellegrino : Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Torna a essere protagonista la Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Si riparte da Lathi (Finlandia) con una sprint a tecnica libera (sabato 3 marzo), oltre alla 10km e alla 15km a tecnica classica (domenica 4 marzo). L’Italia sarà presente all’appuntamento con nove azzurri. SPRINT: Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Stefan Zelger; Greta Laurent, Gaia Vuerich 10KM: Anna ...

Nuoto - Federica Pellegrini torna sui 200 stile libero? La Divina iscritta alle Pro Series negli USA - giovedì in gara! : Federica Pellegrini è negli USA ed è pronta per tornare in gara. La Divina ha svolto un raduno in altura a Fort Lauderdale e giovedì è attesa in vasca ad Atlanta per la Pro Series USA, importante circuito a stelle e strisce. La nostra Nazionale sta svolgendo una serie di allenamenti oltreoceano in modo da arrivare preparata all’estate che culminerà con gli Europei di Glasgow. Dunque giovedì vedremo all’opera la Campionessa del Mondo ...

Tennis - classifiche : Federer sul trono e Fognini torna in top 20 - Halep si riprende la corona : ROMA - Situazione cristallizzata al vertice della classifica mondiale del Tennis maschile, dove almeno sino a metà marzo , a dopo il Masters 1000 di Indian Wells, Roger Federer è sicuro di conservare ...

I Telegatti tornano in tv?/ Gerry Scotti e Federica Panicucci alla conduzione : l'indiscrezione : I Telegatti tornano in tv? Il portale Buzz Music lancia l'indiscrezione! Gerry Scotti e Federica Panicucci alla conduzione della nuova edizione del noto show?(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 19:10:00 GMT)

Classifica Atp - Federer torna numero uno - davanti a Nadal e Cilic : Roger Federer torna il 'rè della Classifica Atp a 36 anni emezzo scavalcando, dopo il trionfo nel torneo di Rotterdam, lo spagnolo Rafael Nadal, staccato ora di 345 punti. Sul gradino più basso del ...

Tennis : Federer torna n.1 Atp : ROMA, 19 FEB - E' ufficiale il cambio al vertice della top ten dell'Atp, con lo svizzero Roger Federer, trionfatore a Rotterdam, che torna numero uno a 36 anni e mezzo scavalcando lo spagnolo Rafael ...

Federer trionfa a Rotterdam e da domani torna numero uno : Roma, 18 feb. , askanews, Roger Federer ha calato il tris vincente a Rotterdam. Il campione svizzero, ancora per poche ore numero 2 del ranking mondiale , domani il computer Atp ufficializzerà il ...

Meteo - tornano piogge e neve. Ecco dove farà Feddo nel weekend : Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando piogge e temporali su buona parte del paese e nevicate sulle regioni centrali. Sulla base...

Federer torna numero 1 al mondo : 'Cavalcata fantastica' : Roma, 17 feb. , askanews, 'Ho lottato per essere qui ed essere di nuovo numero 1 è un sogno che si avvera. Adesso toccherà agli altri combattere per arrivarci, non riesco a crederci. Ci sono stati ...

Federer 'infinito' : a 36 anni torna numero 1 al mondo : 'E' uno dei traguardi principali, se non il principale nel mondo del tennis, per raggiungerlo a questa età strappandolo a qualcun altro che lo merita altrettanto bisogna fare una doppia fatica. ...