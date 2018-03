Fed | debutto da falco per Powell | rialzi tassi solo l' inizio

Fari sulla Fed : al debutto Powell alzerà tassi e non solo : ...da presidente sarà dedicata a cercare un equilibrio fra un 'inflazione bassa sotto l'obiettivo del 2% e i falchi della Fed che spingono a guardare più al rischio di un surriscaldamento dell'economia ...

Fed verso un rialzo più rapido dei tassi con il debutto di Powell : La prima conferenza stampa del presidente Jeremy Powell sarà dedicata a capire come cambieranno le strategie con la nuova leadership...

Mercati europei iniziano la settimana in rosso. Sguardi su G20 e Fed con debutto Powell : Mercati europei in calo in avvio d'ottava. Una settimana che si preannuncia ricca di significativi appuntamenti , tra cui la riunione della Federel Reserve , Fed, che segna il debutto ufficiale del ...