Fatturazione A 30 Giorni | Antitrust Sospende I Rincari!

Bollette telefoniche - Antitrust sospende aumenti/ “Misura cautelare” dopo stop Fatturazione a 28 giorni : Bollette telefoniche, Antitrust sospende aumenti: nuovo intervento dell'Autorità dopo il sospetto di accordi tra operatori in seguito allo stop della fatturazione a 28 giorni.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Bollette telefoniche - l’Antitrust sospende gli aumenti delle compagnie dopo lo stop della Fatturazione a 28 giorni : L’Antitrust ha stabilito la “sospensione cautelare” dei rincari delle Bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo l’introduzione dell’obbligo della fatturazione mensile, al posto che ogni 28 giorni. Una decisione che arriva dopo l’istruttoria avviata a febbraio per verificare l’esistenza di un’intesa fra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, con la quale, tramite Asstel, coordinare la propria ...

AGCOM conferma : dovranno essere reintegrati i giorni erosi con la Fatturazione a 28 giorni : Dopo le delibere pubblicate ieri e relative alla fatturazione ogni 28 giorni da parte degli operatori di rete fissa, AGCOM interviene nuovamente per chiarire la situazione, dopo che alcuni organi di stampa avevano riportato notizie inesatte. L'articolo AGCOM conferma: dovranno essere reintegrati i giorni erosi con la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Fatturazione a 28 giorni - agli utenti dovranno essere reintegrati tutti i giorni erosi : Teleborsa, - Nuovo chiarimento dell 'AgCom sulle bollette a 28 giorni. Dopo che ieri 14 marzo l' Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni aveva annunciato giorni di traffico "gratuito" come ...

Fatturazione ogni 28 giorni - i sospetti di coordinamento tra operatori dietro le nuove ispezioni della GdF : I militari della Guardia di Finanza si sono presentati nelle sedi dei vari operatori e della Assotelecomunicazioni per procedere a delle ispezioni a tappeto: il sospetto è che nel cambio della Fatturazione ogni 28/30 giorni possa essersi configurato un cartello tra le società a danno della concorrenza e degli utenti finali. L'articolo Fatturazione ogni 28 giorni, i sospetti di coordinamento tra operatori dietro le nuove ispezioni della GdF è ...

Perquisite TIM - Vodafone - Wind Tre - Fastweb per Fatturazione a 28 giorni da GdF : intese contro i consumatori? : La notizia è di qualche minuto fa. ll Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza starebbe perquisendo le sedi centrali di TIM, Vodafone, Wind Tre e pure Fastweb per capire se i principali operatori nazionali abbiano messo a punto delle strategie ai danni dei consumatori con la fatturazione prima a 28 giorni e poi con il ritorno a quella mensile così come stabilito secondo la legge 172/17 entro il prossimo 5 aprile. L'azione ...

Bollette telefoniche - la Fatturazione corretta è a 30 giorni : rimborsi congelati (per ora) : Le Bollette telefoniche vanno fatturate mensilmente, non ogni 28 giorni. Al momento, tuttavia, non ci sarà nessuna restituzione di denaro ai clienti per i giorni non fruiti a partire da metà giugno 2017, rimborsi che...

Rimborsi Vodafone - TIM e Wind e Tre dopo rimodulazioni Fatturazione a 28 giorni : tutto rimandato a fine 2018 : Gran brutta notizia quella che giunge in queste ore sui Rimborsi Vodafone, TIM e Wind e Tre a propri clienti per tutte le rimodulazioni subite con fatturazione a 28 giorni dei piani telefonici. Il risarcimento degli utenti che prima del ritorno ai piani mensili (con delibera 252/16/CONS e obbligatori entro il 5 aprile), hanno dovuto subire la famosa tredicesima mensilità dal loro vettore, per il momento slitta a data da destinarsi e non è ...

Rimborsi Fatturazione a 28 giorni : gli operatori potrebbero sborsare oltre 1 milione di Euro ciascuno : Rimborso per la fatturazione a 28 giorni da parte degli operatori telefonici: la spesa potrebbe ammontare ad oltre 1 milione di Euro per azienda. L'articolo Rimborsi fatturazione a 28 giorni: gli operatori potrebbero sborsare oltre 1 milione di Euro ciascuno è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

TIM dall’1 Aprile ritorna alla Fatturazione 30 giorni ma aumenta le tariffe : fatturazione a 30 giorni: TIM dall’1 Aprile si adegua ed aumenta le tariffe dell’8,6% Dall’1 Aprile TIM ritorna alla fatturazione ogni 30 giorni ma aumenta le tariffe Dal 1° Aprile 2018, TIM finalmente ritorna alla fatturazione ogni 30 giorni ma lo fa nel peggiore dei modi perchè aumenterà il costo del piano tariffario. Dunque dopo […]

Fatturazione ogni 28 giorni : gli operatori dovranno sborsare oltre 1 milione di euro : Il ritorno alla Fatturazione mensile in sostituzione della Fatturazione ogni 28 giorni, imposta unilateralmente dagli operatori del settore delle telecomunicazioni, …