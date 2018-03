Fast & Furious - Solo parti originali | Italia1 Vin Diesel protagonista | info

Fast & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi - 22 marzo 2018) : FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Vin Diesel e Paul Walker, alla regia Justin Lin. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:08:00 GMT)

Fast & Furious Solo parti originali : serata Fast and Furious su Italia 1 : Streaming da tablet, cellulare e pc sul sito Mediaset.it/Italia2 Fast & Furious Solo parti originali cast e curiosità Titolo originale Fast & Furious , è un film del 2009 diretto da Justin Lin, ...

Fast & Furious Solo parti originali - film stasera in tv : curiosità - streaming : Fast & Furious Solo parti originali è il film in onda stasera in tv, giovedì 22 marzo 2018 su Italia 1 in prima serata. La pellicola è diretta da Justin Lin ed interpretata da Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso. Si tratta del terzo capitolo della celebre saga sulle corse automobilistiche che vede il ritorno di Vin Diesel che non è stato presente nel secondo film della serie. Non mancano muscoli, ...

Paul Walker - star di Fast & Furious - rivive in un documentario : Dopo il biopic dedicato a Heath Ledger, il team di produttori-registi Derik Murray e Adrian Buitenhuis stanno per sviluppare un documentario dedicato a un’altra star di Hollywood scomparsa prematuramente. Paramount Network ha infatti annunciato il nuovo progetto, incentrato su Paul Walker. L’attore è morto il 30 novembre del 2013 in un incidente d’auto che è sembrato un atroce quanto paradossale scherzo del destino, dal momento ...

