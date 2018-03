Fashion blogger over 60 | da Lyn Slater a Baddiewinkle

Senior Fashion blogger : quando l'influencer è over 60 : ... 'Gli insights della mia pagina Instagram rivelano che il 75% dei miei follower è rappresentato da donne tra i 25 e i 34 anni sparse in tutto il mondo. Credo che ciò che interessa loro sia la mia ...

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La salute del bambino della Fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

“Una baldra***”. Bufera su Chiara Nasti. La naufraga Fashion blogger è un fiume in piena. Basta una parola ed è caos totale. Quando la finiranno? : Se sull’Isola dei Famosi il caos regna sovrano, tra gli ex naufraghi la situazione non è migliore. Al di là del canna gate e delle polemiche scatenate intorno a Eva Henger e Francesco Monte, ultima quella innescata da Vladimir Luxuria che ha accusato Alessia Marcuzzi di aver insabbiato lo scandalo in nome dell’audience, ecco che torna prepotentemente alla ribalta Chiara Nasti che, in Honduras, aveva attaccato Alessia Mancini paragonandola ...

Isola dei famosi 2018 : la Fashion blogger Chiara Nasti denuncia Striscia la Notizia. Le sue dichiarazioni : Isola dei famosi 2018: la fashion blogger Chiara Nasti denuncia il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia in merito al canna-gate. Questa vicenda dell’Isola dei famosi 2018 pare non finire mai e di giorno in giorno, atri tasselli si aggiungono a comporre il puzzle. Isola dei famosi 2018: Chiara Nasti rompe il silenzio A rompere il silenzio è ora Chiara Nasti che, tramite una nota stampa, fa sapere qual è la sua posizione in merito ...

Chiara Nasti contro Striscia la notizia : il comunicato della Fashion blogger : Chiara Nasti contro Striscia la notizia passa alle vie legali per l’audio sul canna gate Chiara Nasti ha finalmente rotto il silenzio. In una nota diffusa agli organi di stampa, la fashion blogger ha preso – per l’ennesima volta! – le distanze dal canna-gate che è scoppiato all’Isola dei Famosi. La ventenne napoletana, tirata senza […] L'articolo Chiara Nasti contro Striscia la notizia: il comunicato della ...

Giaro Giarratana altezza - peso e foto del fisico del Fashion blogger : Conoscere peso e altezza di Giaro Giarratana significa avere un'idea più completa di questo fashion blogger che è riuscito a farsi un nome sui social network. Ogni curiosità sul suo conto non è superflua, se siete dei fan di Ballando con le stelle 2018, considerato che lui è diventato un danzatore proprio di questa trasmissione; un ballerino-dilettante voluto fortemente da Milly Carlucci. Con lui è presente un altro modello e influencer, che va ...

Chiara Ferragni - problemi con la gravidanza : come stanno la Fashion blogger e il bambino dopo l’ultima ecografia : come sta Chiara Ferragni? News sui problemi con la gravidanza dopo l’annuncio di Fedez Solo qualche giorno fa Fedez ha preoccupato tutti i fan: Chiara Ferragni ha riscontrato qualche problema con gli ultimi mesi di gravidanza e con la crescita fetale del figlio in arrivo. come sta ora The Blonde Salad? Cosa è emerso dall’ultima […] L'articolo Chiara Ferragni, problemi con la gravidanza: come stanno la fashion blogger e il ...

Chiara Ferragni e Fedez - problemi in gravidanza/ Foto - la Fashion blogger e quell'amore per il brunch : La gravidanza di Chiara Ferragni non procede come dovrebbe: Fedez spiega su Instagram i problemi del feto, chiedendo ai fan tutto il sostegno possibile.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 22:52:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez/ Foto - la Fashion blogger ringrazia i fans per l'affetto : La gravidanza di Chiara Ferragni non procede come dovrebbe: Fedez spiega su Instagram i problemi del feto, chiedendo ai fan tutto il sostegno possibile.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 19:37:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez/ Gravidanza a rischio : impegi annullati per la Fashion blogger : La Gravidanza di Chiara Ferragni non procede come dovrebbe: Fedez spiega su Instagram i problemi del feto, chiedendo ai fan tutto il sostegno possibile.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:00:00 GMT)

Sciuragram - dimenticate le Fashion blogger. È questo il vero nuovo trend delle sfilate milanesi : In prima fila alle sfilate della settimana della moda milanese non c’è più Chiara Ferragni (in ritiro pre-parto a Los Angels) ma Sciuragram, l’account Instagram che elogia l’eleganza delle signore milanesi over 50. Già a settembre Angelo (così si chiama l’ideatore del profilo, ma di lui parleremo più avanti) è stato avvistato nella front row di Gucci: gli scatti delle sciure milanesi hanno infatti conquistato ...

Mariano Di Vaio - il Fashion blogger di nuovo papà : Il fashion blogger Mariano Di Vaio si appresta a diventare nuovamente papà. Il top influencer e la moglie Eleonora Brunacci, ripresi nel backstage in occasione di un servizio fotografico in esclusiva per il magazine Vanity Fair e prossimamente in edicola, lanciano la notizia della nuova gravidanza e del futuro secondogenito: “Sono emozionantissimo perché arriverà una bellissima sorpresa, diventerò genitore per la seconda volta”, dichiara ...