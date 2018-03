Aumenta la Fame nel mondo e mette sempre più a rischio la vita. Sono 124mln le persone in 51 Paesi che sono in una situazione di crisi alimentare tale che hanno bisogno di un'azione umanitaria urgente. A far arretrare il pianeta,dopo anni di politiche che avevano portato ad un miglioramento, sono stati i cambiamenti climatici e i conflitti. E' quanto emerge dal rapporto del Fsin, la rete di informazione sulla sicurezza alimentare, elaborato da Ue e agenzie Onu e presentato a Roma nella sede della Fao.(Di giovedì 22 marzo 2018)

