Fame nel mondo : 124mln persone a rischio : 11.20 Aumenta la Fame nel mondo e mette sempre più a rischio la vita. Sono 124mln le persone in 51 Paesi che sono in una situazione di crisi alimentare tale che hanno bisogno di un'azione umanitaria urgente. A far arretrare il pianeta,dopo anni di politiche che avevano portato ad un miglioramento, sono stati i cambiamenti climatici e i conflitti. E' quanto emerge dal rapporto del Fsin, la rete di informazione sulla sicurezza alimentare, ...

Sport : 5 nuove stelle nella Walk of Fame : "Lo Sport mi ha dato tanto e per me è un vero onore ricevere questo tributo", ha detto l'ex difensore rossonero. Anche Rosolino era presente, con la compagna e alla figlia: "Non sono riuscito a ...

Altri 5 miti azzurri nella Walk of Fame : Un altro mito dello sport italiano e' stato il pallavolista Samuele Papi, quattro medaglie olimpiche in bacheca, rappresentato al Foro Italico dal presidente della Federazione italiana volley Bruno ...

Nuovi volti nella Walk of Fame di Roma. C’è anche Maldini : Roma – Beccali, Baldini, Maldini, Papi e Rosolino. Sono 5 i Nuovi volti della Walk of Fame sportiva Roma – La Walk of Fame si... L'articolo Nuovi volti nella Walk of Fame di Roma. C’è anche Maldini proviene da Roma Daily News.

Luigi Beccali - Ercole Baldini - Paolo Maldini - Samuele Papi e Massimiliano Rosolino nella Walk of Fame : "E' un particolare onore veder premiati campioni che hanno fatto la storia del nostro sport, complimenti a tutti". La mattonella di Massimiliano Rosolino ha tra l'altro inaugurato una nuova area, ...

Zanetti - Zenga - Mattheus e Ronaldo nella Hall of Fame : Zanetti, Zenga, Mattheus e Ronaldo nella Hall of Fame Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Matthaus e Ronaldo. Un portiere, un difensore, un centrocampista, e un attaccante. Quel che si dice…partire forte. L’Inter, per compilare la lista dei campionissimi, meritevoli di entrare nella Hall of Fame nata anche per celebrare i 100 anni di storia del […] L'articolo Zanetti, Zenga, Mattheus e Ronaldo nella Hall of Fame proviene da ...

Zenga - Zanetti - Matthäus e Ronaldo nell'Hall of Fame : Sono stati svelati ieri sera, in occasione della serata per i 110 anni dell'Inter organizzata all'Hangar Bicocca di Milano, i primi quattro nomi che entrano ufficialmente nella Hall of Fame nerazzurra.

Stragi - torture e milioni di morti per Fame nello Yemen sotto il tallone dell'Arabia Saudita : Per non dimenticare una guerra "dimenticata". Volutamente dimenticata, nonostante una tragedia umanitaria che eguaglia e per certi aspetti supera anche quella siriana. E per ricordare a chi ha vinto le elezioni in Italia di un impegno che va mantenuto. Lo Yemen è afflitto da una delle peggiori carestie mai viste al mondo negli ultimi anni, una piaga che si aggiunge a quella di una guerra senza fine. "Non è come la carestia che ...

Inter - festa per i 110 anni : ospiti d’eccezione e primi ingressi nella “Hall of Fame” : I nerazzurri celebrano il compleanno numero 110 con una serata ricca di ospiti e di giocatori che hanno fatto la storia del club. primi ingressi nella "Hall of fame". L'articolo Inter, festa per i 110 anni: ospiti d’eccezione e primi ingressi nella “Hall of fame” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

