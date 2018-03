Falsa promozione MediaWorld | truffa per donne nate a giugno con buono da 1000 euro

optimaitalia

(Di giovedì 22 marzo 2018) Riprende quota larivolta allenati (da notare l'errore grammaticale) a, che promette il ricevimento da parte loro di undaper continuare a celebrare lo pseudo festeggiamento del 2017 (lo riporta quest'oggi il portale 'bufale.net').Idealmente, se siete, avrete l'opportunità (chiaramente fasulla) di mettere le mani sul-regalo, da spendere, come si legge, in articolo di elettronica, il tutto in omaggio. Facendo click sull'apposito link atterrerete su una pagina sondaggio, al termine del quale verrete reindirizzati ad un form dedicato dove vi verranno richiesti alcuni dati personali.Chiamasi phishing, fenomeno che per l'occasione si è camuffato sotto le spoglie della, che in passato si era fatta conoscere in giù due occasioni: la prima facente capo ai padri nati a marzo, e la seconda alle ...