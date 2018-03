FACEBOOK | ZUCKERBERG CHIEDE SCUSA | “COLPA MIA” Jim Carrey | ritratto velenoso | “Per lui

Scandalo FACEBOOK : Zuckerberg chiede scusa - ma i dubbi restano : Il padre del social network più famoso al mondo non chiede esplicitamente scusa e soprattutto non spiega per quale motivo, quando nel 2015 ha scoperto gli abusi di Cambridge Analytica, Facebook non ...

Caso FACEBOOK - Cambridge Analytica - Zuckerberg : "Sì - abbiamo commesso degli errori" : Nella serata di mercoledì 21 marzo Mark Zuckerberg è intervenuto in prima persona sul Caso Facebook – Cambridge Analytica, la società che ha avviato la raccolta dati sul social network, a quanto pare, per conto di Steve Bannon, l'ex collaboratore di Donald Trump. La “talpa” Chris Wylie ha reso pubblico quello che è stato ormai definito uno “scandalo” a livello mondiale, ma se pare che anche prima la pratica di profilare i potenziali elettori ...

A marzo 2018 la bufala FACEBOOK a pagamento : falso il messaggio di Mark Zuckerberg : Si rifà sotto la bufala Facebook a pagamento anche in questo ultimo scorcio di marzo 2018, con il presunto monito lanciato da Mark Zuckerberg, suo fondatore. Nella comunicazione che accenna a diventare virale, come lo è stato già in svariate occasioni mesi fa, si invita l'utente ad inoltrare la lunga porzione testuale a 18 dei suoi contatti. La 'minaccia' continua avvisando che chi la ignorerà, nella giornata di domani alle ore 18 (da notare ...

Scandalo FACEBOOK - parla Zuckerberg : «Colpa nostra - servono regole» | : Mea culpa del Ceo, che rompe il silenzio sul caso dei dati personali degli utenti ceduti a società terze. «Abbiamo sbagliato a fidarci di Cambridge Analytica»

FACEBOOK - Zuckerberg : troppi errori - è colpa mia. In Usa scattano le class action : ... questo passaggio cambia la natura delle democrazie nel mondo e l'allarme deve essere altissimo'. Codacons: 'Pronti a class action se violata privacy' Se lo scandalo 'Datagate' che sta investendo ...

Scandalo FACEBOOK - Zuckerberg : “Temo per le prossime elezioni” : Scandalo Facebook, Zuckerberg: “Temo per le prossime elezioni” Mark Zuckerberg è sicuro che sivoglia ancora una volta sfruttare la piattaforma di Facebook perinfluenzare le elezioni, e lancia l’allarme in vista del voto dimetà mandato con cui sarà rinnovato gran parte delCongresso. “Sono certo che qualcuno sta cercando di usareFacebook per influenzarle”, ha detto alla Cnn […]

FACEBOOK - Zuckerberg : 'Disponibile a testimoniare davanti a Congresso' - : Il fondatore del social network intervistato dalla Cnn sullo scandalo Cambridge Analytica : "Vogliono usarci per influenzare ancora voto". E ammette: "Un errore fidarsi" della società britannica. ...

Scandalo FACEBOOK - Zuckerberg si scusa : "Pronto a testimoniare davanti al Congresso" : Mark Zuckerberg ha chiesto "scusa". Per rompere il suo lungo silenzio, il fondatore di Facebook ha scelto la Cnn. E in un'intervista esclusiva all'emittente americana ha riconosciuto i suoi "...

FACEBOOK - Zuckerberg chiede scusa : 'I social media vanno regolati' : "Chiedo scusa e sono disponibile a testimoniare davanti al Congresso americano". Lo ha affermato il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg , in un'intervista alla Cnn, la prima dopo lo scandalo dei dati ...

Scandalo FACEBOOK - parla Zuckerberg : «Fatti errori - sono io il responsabile» : La sua dichiarazione arriva ore dopo quella di Aleksandr Kogan, autore dell’app, che si definisce un «capro espiatorio». Prima class action negli Usa

Zuckerberg : «Io responsabile» Perché il caso tocca noi tutti «FACEBOOK? Conta il profitto» : Mea culpa del n.1 del social network, che rompe il silenzio sul caso dei dati personali degli utenti ceduti a società terze, per profilare messaggi politico-elettorali negli Usa