Facebook | si può imbrogliare l’algoritmo E il Congresso Usa convoca Zuckerberg

Facebook - sono stato al Communities summit. E ho visto quanto di buono può fare il social network : Se Facebook fosse una nazione, oggi sarebbe la più popolosa al mondo con oltre 2 miliardi di “residenti”. All’interno della “nazione” Facebook, come in tutte le Nazioni, ci sono tante comunità, quelle positive (gruppi di supporto reciproco, di mamme ecc.) e quelle negative (chi incita all’odio, al razzismo ecc.). Facebook è uno strumento formidabile per connettere le persone e come tutti gli strumenti, non è né buono né cattivo, dipende ...

La regola di Facebook e Google : si può chiedere a un collega di uscire - ma solo una volta : Se c’è un posto dove spesso si incontra l’anima gemella, quello è l’ufficio. Secondo un’inchiesta di Career Builder del 2017, ben il 41% dei lavoratori ha avuto una storia con un collega e quasi una su tre di queste relazioni è proseguita con il matrimonio. Però, siccome le molestie sessuali sono diventate un problema diffuso in diversi ambienti di lavoro, gli uomini e le donne fanno sempre più attenzione a non confondere la loro vita personale ...

Facebook e Alphabet - il predominio nella pubblicità online può diventare un boomerang : La componente dell'economia americana che è pubblicità-centrica è diventata sistematicamente importante e ha raggiunto un valore di mercato che è superiore a quello del settore bancario. Le imprese ...

La boss di Facebook : «Ho il cancro - è dura ammettere che non si può controllare tutto» : A Nicola Mendelsohn, numero uno del social network in Europa, è stato diagnosticato un linfoma follicolare, tumore a sviluppo lento e incurabile

Facebook - la top manager confessa : 'Ho un cancro incurabile. È dura ammettere che non tutto si può controllare' : Avere un 'male incurabile', un lavoro che ti porta in giro per il mondo, quattro figli, ma decidere al momento di 'guardare e aspettare' piuttosto che curarsi con la chemioterapia. È la storia di Nicola Mendelsohn, 46 anni, vicepresidente di Facebook per l'Europa, ...

“Quando l’ho vista…”. Tradisce la moglie - lo confessa su Facebook ma sciocca tutti. E infatti il post diventa virale in pochi secondi. Anche perché non si può restare indifferenti di fronte a quelle parole ‘forti’ : “È un po’ imbarazzante da ammettere, ma oggi credo di aver tradito mia moglie”. Comincia così la confessione a mezzo social di Jason Hewlett, che è un comico e un intrattenitore di successo, oltre che un uomo sposato con una donna meravigliosa, Tami, che l’ha reso padre di quattro bellissimi bambini. Insomma, Jason è una persona realizzata, che sembra aver avuto tutto dalla vita. Una bella famiglia, una donna accanto che ...

Rubata rampa disabili dall'auto - la denuncia su Facebook : "Ora nostra figlia non può andare all'asilo" : I genitori della piccola di 5 anni affetta da Sma: "Vogliamo far sapere che persone ci sono in giro, capaci di compiere un atto così odioso". Gara di...