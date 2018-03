Facebook : come gestire tutte le applicazioni che hanno accesso ai nostri dati : Venerdì scorso è stato annunciato che Facebook ha sospeso il conto di Cambridge Analytica poiché gran parte delle informazioni utilizzate nella campagna di Donald Trump è stata ottenuta illegittimamente attraverso il social network. Un'indagine elaborata da The Observer e The New York Times ha assicurato che il consulente Cambridge Analytica ha fatto un cattivo uso del database di Facebook a cui aveva aderito nel 2014. L'applicazione aveva ...

Come controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook : Breve guida per modificare le proprie impostazioni sulle app che si usano con il Facebook Login, oppure eliminarne alcune The post Come controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook appeared first on Il Post.

Come cambierà Facebook dopo lo scandalo - spiegato da Zuckerberg : 'Questa non è scienza missilistica. C'è un sacco di duro lavoro da fare per rendere più difficile agli stati Come la Russia di applicare interferenze elettorali ', ha detto alla CNN. • Ha detto al ...

Se mi tradisci mi cancello. Come scomparire da Facebook : Separarsi da Facebook può essere più complicato e devastante di divorziare dalla propria moglie o dal proprio marito...

Eliminazione totale o disattivazione? Ecco come si fa a cancellarsi da Facebook «Cosi prendiamo i dati dagli utenti FB» : Dopo lo scandalo sull'utilizzo dei dati da parte di Cambridge Analytica molti utenti vogliono abbandonare il social. Lo si può fare in maniera definitiva oppure sospendendosi per un periodo e riattivando l'account in un secondo momento

Facebook come Cancellarsi Dopo Lo Scandalo Cambridge Analytica : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Ecco il modo più semplice e veloce! Cancella ed elimina subito il tuo account Facebook per impedire al social network di spiarti e di rivendere i tuoi dati personali ad altre società Facebook Come Cancellarsi In Pochi Passi Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social […]

Scandalo Facebook - come proteggere i tuoi dati dagli spioni : L'unico metodo a prova di smanettoni è smettere di utilizzare il social network più famoso del mondo. Ma per chiunque non voglia rinunciare, ci sono una serie di strategie che rendono la vita più ...

Come utilizzare Facebook senza condividere i propri dati personali : Lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica ha evidenziato due fatti: il primo è che noi non badiamo molto alla gestione dei nostri dati personali “regalandoli” a giro, senza pensarci troppo; il secondo è che il social network ha fatto davvero poco per proteggerli e metterli al sicuro dalle grinfie di app terze, Come è successo nel caso della società britannica. Per questo, la quotazione del gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha perso 50 miliardi di ...

Come cancellarsi da Facebook - o come avere il massimo della privacy : È balzata agli onori della cronaca per aver utilizzato in maniera inappropriata i dati di 50 milioni di utenti Facebook, acquistandoli da una società di terze parti. In seguito ha mentito sulle ...

Volete seguire il consiglio di Brian Acton? Ecco come cancellare il vostro account Facebook : Se Volete seguire il suggerimento di Brian Acton, che vi consiglia di cancellare Facebook, vi spieghiamo come potete farlo direttamente dal vostro smartphone, dopo aver salvato i vostri dati. L'articolo Volete seguire il consiglio di Brian Acton? Ecco come cancellare il vostro account Facebook proviene da TuttoAndroid.

Come i politici italiani hanno usato i dati di Facebook : (foto Vincenzo Livieri – LaPresse) I partiti politici italiani non hanno usato la profilazione Facebook per raggiungere gli elettori. Tutt’altro: quattro messaggi su cinque erano rivolti semplicemente ai maggiorenni. Tre su cinque a persone che condividevano un interesse generale, e generico, per la politica. A queste conclusioni è arrivata OpenPolis al termine di un progetto di monitoraggio lanciato qualche mese fa. Eppure ...

"Facebook e CA mi usano come capro espiatorio - ma tutti sapevano" : "Mi usano come capro espiatorio, sia Facebook sia Cambridge Analytica", ma la verità è che tutti sapevano tutto e tutti "ritenevamo di agire in modo perfettamente appropriato" dal punto di vista legale.Alexander Kogan, accademico americano figlio d'espatriati sovietici e docente di psicologia a Cambridge, non ci sta rimanere con il cerino in mano sullo scandalo del momento. E replica dai microfoni di Bbc Radio 4.È lui, ...