FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA Lo scandalo che serve a Wall Street | ecco le prove

FACEBOOK Come Cancellarsi Dopo Lo Scandalo Cambridge Analytica : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Ecco il modo più semplice e veloce! Cancella ed elimina subito il tuo account Facebook per impedire al social network di spiarti e di rivendere i tuoi dati personali ad altre società Facebook Come Cancellarsi In Pochi Passi Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social […]

Dopo Cambridge Analytica FACEBOOK annuncia 6 cambiamenti : (Photo: LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Dopo giorni di silenzio, pagati a caro prezzo a Wall Street, Facebook dice la sua sul caso Cambridge Analytica. Lo fa con un post del suo fondatore, che si scusa e si giustifica. E lo fa con un post sul blog, in cui spiega alcune novità che saranno introdotte sulla piattaforma. Sei punti, nello specifico: 1. Controllare la piattaforma. Come spiegato da Mark Zuckerberg, Facebook promette di controllare ...

Cambridge Analytica – FACEBOOK - il mea culpa di Zuckerberg : “Sono responsabile di quanto accaduto” : “Sono responsabile di quello che è successo”. Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook e fa mea culpa. “Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare”, scrive sulla sua pagina personale del social media. “Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di essere al vostro servizio”, ha aggiunto il ...

Scandalo dati - l’autore dell’app : “Io capro espiatorio di FACEBOOK e Cambridge Analytica” : Aleksandr Kogan si definisce un «capro espiatorio» per coprire le responsabilità di Cambridge Analytica e di Facebook. Il ricercatore dell’università di Cambridge di origini moldave, autore dell’app “This is Your Digital Life”, usata per raccogliere i dati degli utenti del social network e dei loro contatti, si sfoga in un’intervista alla Bbc, aff...

FACEBOOK ha perso 50 miliardi di dollari per lo scandalo Cambridge Analytica : Il titolo Facebook ha ceduto a Wall Street lunedì il 6,8%, il maggiore singolo ribasso dal marzo 2014, osserva MarketWatch: il sell-off ha comportato una perdita complessiva di valore di 40 miliardi rispetto alla quotazione del venerdì precedente. Con la flessione proseguita martedì, nell’arco delle 48 ore complessive di movimento borsistico la più acuta dalla quotazione del titolo nel 2012, la perdita virtuale della due giorni si è ...

Cambridge Analytica e FACEBOOK - la talpa : ”La raccolta dati è iniziata con Bannon” : Cambridge Analytica e Facebook, la talpa:”La raccolta dati è iniziata con Bannon” Tre anni prima di entrare nello staff di Trump, l’ex stratega della Casa Bianca stimolò Cambridge Analytica a costruire milioni di dettagliati profili social di elettori americani ai quali inviare messaggi politici mirati. Continua a leggere

Come cancellarsi da FACEBOOK definitivamente dopo scandalo dati rubati da Cambridge Analytica : Lo scandalo tiene banco: Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo che, in questi giorni, si è a lungo parlato del caso Cambridge Analytica avvenuto in USA ma con ovvi risvolti anche da noi? Per chi si fosse perso la vicenda, ecco brevemente cosa è successo: il Guardian e il New York Times hanno pubblicato un'indagine che attesta (senza ombra di dubbio) Come la società di consulenza e marketing su menzionata abbia prelevato una gran ...

Cambridge Analytica - anche la Federal trade commission indaga su FACEBOOK. ‘Rischio multa da 40mila dollari a utente’ : anche la Federal trade commission (Ftc), un’agenzia governativa americana per la protezione dei consumatori e la concorrenza, ha aperto un’indagine sullo scandalo che ha coinvolto Facebook. Il social network è accusato di aver lasciato che la società Cambridge Analytica utilizzasse i dati di decine di milioni di utenti a loro insaputa. L’indagine della Ftc punta ad accertare che Facebook abbia rispettato i suoi impegni nel ricercare il consenso ...

“Cancellatevi da FACEBOOK” - l’appello del co-fondatore di WhatsApp dopo lo scandalo Cambridge Analytica : L'hashtag #deletefacebook è sempre più virale, dopo la tempesta che si è abbattuta sul social network con lo scandalo del maxi furto di dati da parte di Cambridge Analytica, la società che ha aiutato Donald Trump a prendersi la Casa Bianca. Tra i molti utenti che hanno condiviso tweet e post con questo hashtag, però, ce n'è uno destinato a far più rumore degli altri: si tratta di Brian Acton, ...

Cambridge Analytica : raccolta dati FACEBOOK partì sotto Bannon - : Secondo la "talpa" Wylie, il programma fu avviato con la supervisione dell'ex stratega di Trump. Obiettivo: creare profili dettagliati di milioni di elettori su cui testare efficacia dei messaggi. ...

